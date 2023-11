Iz muharjenja je naredil umetnost: zaradi njegovega početja ga večkrat obišče policija

Muharjenje je poseben način ribolova z dolgo palico in vrvico, ki ima na koncu privezano umetno žuželko, ljubiteljski ribič muhar Ben Miller iz Washingtona pa je iz tega naredil pravo umetnost. Američan se k reki s polno ribiško opremo ne odpravi, da bi iz nje vlekel ribe, temveč da bi naslikal tamkajšnjo čudovito naravo.

Nenavadno pri tem je, da namesto čopičev za slikanje uporablja v barvo namočene umetne muhe, privezane na ribiško palico. Tehnika, ki je sicer namenjena lovljenju rib, je njegov način umetniškega izražanja. Platno, na katero slika, je od njega oddaljeno več metrov.

Miller je mojster svoje umetnosti, ki prizore iz narave na platnu poustvarja z vso natančnostjo, kljub nerodnemu orodju za slikanje, ki ga uporablja. Umetnik se je projekta lotil, da bi opozoril na pomembnost ohranjanja čistoče rek in rečnih okolij.

Tehniko je razvil do popolnosti

Ben je imel od nekdaj rad reke. Ljubezen se je rodila, ko je, še kot otrok, z očetom hodil muharit. Ideja, da bi lahko združil dve stvari, ki ju obožuje, umetnost in muharjenje, se mu je porodila v najstniških letih, do danes pa je tehniko razvil do popolnosti.

Slikanje z muharjenjem se začne z iskanjem primerne lokacije. Nato umetnik glede na vremenske razmere izbere nekaj barv, ki jih ima vedno s seboj v prtljažniku svojega avtomobila. Iztisne jih na aluminijasto paleto in slikanje se začne. Muho namoči v barvo, pritrdi na konec vrvice, ki visi z ribiške palice, in zamahne ter ne odneha, dokler ni slika končana.

Muhe izdeluje sam, in sicer iz različnih materialov, gume, plastike, najlona, kar omogoča različne načine slikanja. Nekatere so uporabne za risanje reke, druge za kamenje, tretje za travo ali alge. Miller nenehno preizkuša nove materiale in oblike muh. Pozimi ga med med delom pogosto obišče policija, saj ga ljudje, ko ga vidijo vihteti ribiško palico v bližini reke, osumijo krivolova.