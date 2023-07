Italijanska vlada namerava ukiniti državljanski dohodek

V Neaplju so potekali protesti pred uradom agencije za pokojnine in socialno varnost, potem ko je približno 169.000 družin v petek prejelo SMS-sporočila, da bodo v prihodnjih dneh ukinili izplačilo t.i. državljanskega dohodka, do katerega so od leta 2019 upravičeni tisti, ki živijo pod pragom revščine.

Italijanska vlada svojo odločitev zagovarja s tem, da je državljanski dohodek brezposelnim odvzel spodbudo za iskanje dela in da je bil v preteklih letih večkrat tarča zlorab. Nadomestila naj bi ga dva nova ukrepa.

Naletela na odpor v družbi

V okviru prvega bi bili posamezniki v gospodinjstvih, v katerih živijo mladoletniki, invalidi ali osebe, starejše od 60 let, upravičeni do 500 evrov mesečne pomoči. Drugi ukrep pa bi ljudem, ki so sposobni za delo, za največ leto dni zagotavljal do 350 evrov na mesec. Ta ukrep bi bil pogojen z delovnim usposabljanjem oziroma opravljanjem družbeno koristnega dela.

Odločitev vlade je že naletela na odpor v družbi. V Neaplju, kjer sicer 21.500 gospodinjstev prejema državljanski dohodek, je tako danes potekal protest pred tamkajšnjim uradom agencije za pokojnine in socialno varnost.

Vodja opozicijske Demokratske stranke Elly Schlein je odločitev oblasti ostro obsodila in dodala, da bi morala vlada odločitev pojasniti v parlamentu.