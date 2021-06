Italija uvaja karanteno za potnike z Otoka, odpira meje s covidnim potrdilom

Italija bo zaradi širjenja delta različice novega koronavirusa na Otoku s ponedeljkom znova uvedla obvezno petdnevno karanteno za potnike iz Združenega kraljestva, je sporočil italijanski minister za zdravje Roberto Speranza. S covidnim potrdilom pa bodo v Italijo brez omejitev lahko potovali potniki iz EU, ZDA, Kanade in Japonske.



Potniki iz Združenega kraljestva bodo poleg tega ob prihodu v Italijo morali opraviti tudi obvezni test na okužbo z novim koronavirusom, ki ga bodo morali ponoviti po končani karanteni, poročajo tuje tiskovne agencije.



Brez omejitev pa bodo v Italijo lahko ob predložitvi potrdila, da so bili cepljeni proti covidu-19, da so bolezen preboleli oziroma da imajo negativen test na okužbo z novim koronavirusom, vstopili potniki iz drugih članic EU, ZDA, Kanade in Japonske.



Z digitalnim covidnim potrdilom, ki bo v EU začelo veljati 1. julija, bo mogoče dokazovati, da je bila oseba cepljena proti covidu-19 oziroma je bolezen prebolela ali pa ima negativni test na okužbo z novim koronavirusom.

