Iščejo se zaposleni za pošto na Antarktiki

Si želite videti Antarktiko? Žal ste letošnjo prijavo za službo na pošti v zalivu Port Lockroy že zamudili, saj je bilo treba življenjepise poslati do 18. marca. Kljub temu ni še vse izgubljeno: naslednje leto na začetku marca bo delovno mesto znova na voljo. Še prej pa boste morda morali pridobiti državljanstvo Združenega kraljestva.

Kljub oddaljenosti in ne najbolj prijaznemu vremenu sklad za ohranjanje dediščine Antarktike vsako leto preplavijo prošnje za zaposlitev. Letos so razpisali tri delovna mesta, vendar so k prijavi vabili le državljane Združenega kraljestva. Ali bodo naslednje leto zahtevali enako, se še ne ve, dejstvo pa je, da prijav ne glede na omejitve ne primanjkuje.

Pingvine bodo zaposleni pogosto srečevali. FOTO: Getty Images

Prhanje v mesecih dela na pošti ni mogoče.

Srečneži, ki bodo dobili službo, bodo morali na leto obdelati okoli 80.000 pisem in razglednic in voditi trgovino, kjer se med drugim vsako leto ustavi 18.000 potnikov na križarjenju. Sortirali bodo pošto, prodajali znamke, skrbeli za stavbo, v kateri je pošta, ter voditi trgovino s spominki, ena od nalog pa bo tudi redno štetje populacije pingvinov, ki šteje okoli 1500 osebkov.

Večino časa bodo sami, razmere pa bodo omogočale zadostitev le najosnovnejših potreb. Na otoku namreč nimajo tekoče vode, zato sta pranje in umivanje zelo minimalistična. Vodo v kanistrih pripeljejo ladje, ki obiščejo pristanišče enkrat na teden, če ni pogojev za plovbo, pa še redkeje.

Prhanje tako ni mogoče, a kot delodajalci polagajo na srce kandidatom, se vseeno pričakuje, da bo higiena zaposlenih na visoki ravni. Za mnoge je zaposlitev na pošti edina možnost, da si kdaj ogledajo Antarktiko, saj cene za turistična potovanja tja segajo v nebo. Služba je sezonska, traja od marca do novembra.