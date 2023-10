Invazija stenic postaja problem: »Nihče ni varen pred njimi,« opozarjajo oblasti (VIDEO)

Francozi se mučijo s stenicami, ki kot kaže postaja veliki nacionalni problem. Mali krvosesi, ki se hranijo s človeško krvjo, so se tako razširili in namnožili, da o njih razpravljajo celo politiki, piše Guardian. Panika je vse večja, pariške oblasti so na nogah in pravijo, da morajo invazijo insektov rešiti še pred olimpijskimi igrami, ki se bodo v Parizu odvile prihodnje leto.

Stenice so se po Franciji tako zelo razširile, da jih je mogoče opaziti tudi na vozilih javnega prometa, na hitrih vlakih, opazili so jih tudi na letališču Charles de Gaulle, kjer je nastala prava panika. Potniki na metrojih in lokalnih vlakih nočejo več sedeti na sedežih. Čez leto so jih opazili tudi v kinodvoranah, ki so jih po objavljenih posnetkih temeljito očistili.

Da so stenice vse večja težava, potrjujejo tudi podatki podjetij, ki se ukvarjajo z dezinsekcijo s plinom, saj je vse večje povpraševanje za čiščenje zasebnih hiš in stanovanj.

Nihče ni varen

Minister za promet Clement Beaune je napovedal, da se bo sestal s predstavniki javnega prevoza, da jih seznani z ukrepi, s katerimi lahko zaščitijo potnike. Oglasil se je tudi na omrežju X, in sicer z namenom, da umiri in zaščiti javnost.

Predstavniki pariške mestne oblasti so pisali premierki Elisabeth Borne in jo pozvali, naj ustanovi delovno ekipo, ki se bo ukvarjala s temi pošastnimi insekti. »Nihče ni varen. Dobite jih lahko kjer koli in jih prinesete domov. Če jih ne odkrijete pravočasno, se vam bodo namnožile in razširile,« je za francosko televizijo dejal namestnik pariškega župana Emmanuel Gregoire. Pozval je državo, naj jim priskoči na pomoč, saj meni, da bi z njihovo organizacijo uničevanje s plinom bolj učinkovita.

»To je pravi pekel,« je še dejal Emmanuel Gregoire in opozoril, da bo vse skupaj še bolj grozno za socialno ogrožene, saj si ne bodo mogli privoščiti dragega plinjenja.

Javnozdravstvena težava

Stenice so velika težava znova postale v zadnjem desetletju. Naselijo se v ležiščih, na oblačilih in v prtljagi. Na dan priplezajo ponoči in se hranijo s človeško krvjo. Pogosto povzročajo psihološki stres, težave s spanjem, tesnobo in depresijo.

»To je javnozdravstveni problem. Ljudem naj ne govorijo, naj sami opravijo s tem, da je to individualna težava, če pa podjetja preplačujejo drage kemijske proizvode, proti katerim so stenice odporne. To je zdravstvena težava in tudi velika mentalna težava, saj ljudje ne morejo spati, so travmatizirani in morajo zaradi vseh teh težav jemati antidepresive,« je dejala članica politične stranke La France Insoumise Mathilde Panot.