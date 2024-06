Huda supercelica nad mestom: na slikah je videti, kot da bi prišel sodni dan (FOTO)

Nemčijo je včeraj prizadelo zelo slabo vreme. Priljubljena facebook stran WetterOnline poroča o hudi supercelici, ki je bila nad Leipzigom. Objavila je tudi več slik te supercelice. Tiste temnejše so videti, kot da se je v Nemčiji včeraj zgodil sodni dan.

Burno vremensko dogajanje je po poročanju omenjene strani povzročilo veliko škodo. Kot je videti na posnetkih, je padala debela toča, poškodovane so bile strehe, podirala so se drevesa, močno so bili poškodovani tudi nekateri daljnovodni stebri.

V Nemčiji te dni poteka evropsko prvenstvo v nogometu, a včerajšnje slabo vreme ni botrovalo k temu, da bi morali kakšno tekmo odpovedati. Na tekmi med Portugalsko in Češko je sicer padal dež, a so jo lahko brez težav pripeljali do konca.

Arsova najnovejša napoved kaže, da lahko tudi pri nas v prihodnjih dneh pričakujemo nevihte. Za jutri napoveduje sončno vreme z občasno spremenljivo oblačnostjo, v petek pa bo v hribovitem svetu popoldne in zvečer že lahko kakšna ploha in nevihta. Te lahko nato pričakujemo vse do sredine prihodnjega tedna.