Huda snežna neurja po Evropi: razglašene izredne razmere, poročajo o smrti (FOTO)

Zaradi neurja je v Ukrajini brez elektrike ostalo več kot 2000 mest in vasi, kar dodatno povečuje pritisk na električno omrežje, ki ga ruske sile sistematično napadajo, so sporočili iz Kijeva. V močnem neurju, ki je zajelo tudi obale Črnega morja, je na polotoku Krim umrl en človek.

V samem središču Kijeva FOTO: Gleb Garanich, Reuters

Zaradi snega so medtem na jugu Srbije razglasili izredne razmere. »Skupno je od omrežja odrezanih 2019 naselij v 16 regijah,« je sporočilo notranje ministrstvo Ukrajine, ki jo je zajelo neurje z močnim vetrom, snegom in dežjem. Po navedbah oblasti v Odesi na jugu države so morale pristojne službe zaradi snega tam pomoč nuditi 1624 ljudem.

V okolici Splita zapadel prvi sneg V okolici Splita je danes zapadel prvi sneg, ki že povzroča težave v prometu. Sneži tudi ponekod v notranjosti Dalmacije, Hrvatski autoklub pa medtem opozarja, da sneg ovira tudi promet na delu avtoceste med Zagrebom in Splitom. Po poročanju portala Dalmacija danas največje težave v prometu v okolici Splita nastajajo na območjih nad 300 metrov nadmorske višine, kjer močno sneži. Več tovornjakov in avtobusov je že obtičalo v snegu. Iz nekaterih drugih delov Dalmacije poročajo o mokrih in spolzkih cestah. Hrvatski autoklub ob tem opozarja na možnost poledice tudi v notranjosti Hrvaške, še posebej na mostovih in nadvozih.

Neurje zajelo tudi Bolgarijo

Zaradi neurja je na Krimu umrl en človek, so danes sporočile tamkajšnje proruske oblasti. Škoda na polotoku, ki ga od leta 2014 zaseda Rusija, naj bi bila velika, približno pol milijona ljudi pa naj bi bilo brez elektrike. V obmorskem mestu Sevastopol so bili v ujmi poškodovani trije ljudje. Ob tem je bilo podrtih na stotine dreves in poškodovanih na desetine avtomobilov. V poplavljenem mestu Jevpatorija je bilo medtem poškodovanih sedem ljudi, okoli 300 pa so jih evakuirali. Na polotoku je po odločitvi oblasti danes dela prost dan.

Neurje s snegom je konec tedna zajelo tudi Srbijo in Bolgarijo. Po Ivanjici in Novi Varoši na severozahodu Srbije ter delu območja Vranja na jugu so izredne razmere davi razglasili tudi v kraju Črna Trava, kjer je zapadlo od 80 do 100 centimetrov snega.

Neurje s snegom je konec tedna zajelo tudi Srbijo in Bolgarijo. Po Ivanjici in Novi Varoši na severozahodu Srbije ter delu območja Vranja na jugu so izredne razmere davi razglasili tudi v kraju Črna Trava, kjer je zapadlo od 80 do 100 centimetrov snega. Po besedah poveljnika tamkajšnjega štaba za izredne razmere Slavoljuba Blagojevića so vasi na območju Črne Trave povsem zasnežene, prevozna ni niti ena cesta, povrhu pa jim primanjkuje potrebne mehanizacije. Okoli 200 ljudi naj bi bilo brez elektrike, približno 600 pa povsem odrezanih od sveta. »Potrebovali bomo najmanj deset dni, da bomo dosegli vse,« je ocenil Blagojević.

V Bolgariji so medtem zaradi snega sinoči izredne razmere razglasili v več kot desetih občinah. Tudi tam so brez elektrike številni kraji, več cest pa je neprevoznih. Šole na prizadetih območjih so danes večinoma zaprte.