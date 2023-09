Hrvati bi na meji vojsko in ograjo

Hrvaški suverenisti, ki veljajo za skrajno desno parlamentarno stranko, zaradi vse večjega števila nezakonitih migrantov zahtevajo, da Hrvaška na mejo z Bosno in Hercegovino ter Srbijo pošlje vojsko in začne postavljati žičnato ograjo. Poziv so objavili dan po tem, ko so hrvaški policisti zavrnili skupino nezakonitih migrantov v karlovški županiji na meji z BiH, nato pa slišali streljanje, kar so tudi prijavili.

Hrvaški suverenisti poudarjajo, da je zaradi vse večjega priliva nezakonitih migrantov tudi vse več incidentov. FOTO: Hrvatski Suverenisti/Facebook

»Poslanska skupina Hrvaških suverenistov meni, da mora Hrvaška glede na vse večji priliv nezakonitih migrantov in vse pogostejše incidente na mejo z BiH in Srbijo nujno napotiti vojsko in začeti postavljati tudi žico, da bi zavarovala svoje meje in zunanje meje Evropske unije,« so v četrtek sporočili iz te parlamentarne stranke. Dodali so, da je zaradi vse večjega priliva nezakonitih migrantov tudi vse več incidentov, zato so po njihovi oceni nujni radikalni ukrepi.

Število nezakonitih poskusov prehoda meje bi bilo manjše, če bi obstajalo aktivnejše delovanje policije.

S karlovške policijske uprave so po incidentu sporočili, da v zadnjem času opažajo določeno nervozo med tihotapci in migranti na drugi strani meje, saj med njimi lahko izbruhnejo konflikti, če ne morejo čez mejo. Ugotovitve policije je ponovil tudi hrvaški notranji minister Davor Božinović. Obenem je ocenil, da bi bilo povečano število nezakonitih poskusov prehoda meje manjše, če bi na drugi strani »obstajalo aktivnejše delovanje policije«. Spomnil je, da ima hrvaška policija s slovenskimi kolegi vsak dan obhode mešanih patrulj, v primeru BiH pa jih je veliko manj.