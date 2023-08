Hrvaško morje ni več tako zelo varno, agresivni želvi se je pridružil skat (VIDEO)

Na Hrvaškem je trenutno ena izmed najbolj vročih tem morska želva, domnevno glavata kareta, ki je v manj kot dveh mesecih ugriznila petnajst kopalcev.

Mateja Zekan Lupić, vodja centra za ozdravitev želv Zavoda Plavi svet na Lošinju, je za slobodnadalmacija.hr. povedala, da so po prvih ugrizih v Slatinah na Čiovu v začetku avgusta kopalcem svetovali, naj se ne oddaljujejo preveč od obale, da bi v primeru napada živali lahko pobegnili. Potem ko so napadi postali pogostejši, pa jih je začelo močno zanimati, za kaj gre.

»Morske želve so namreč samotarske živali, katerih življenjsko okolje je oddaljeno od obale. Skoraj nikoli ne komunicirajo z drugimi živalmi, zlasti z ljudmi, in tudi s pripadniki svoje vrste so v stiku le v času parjenja. Vendar se ta želva na Čiovu iz nekega razloga ne obnaša tako. Kopalce spet grize, sodeč po poročanju iz Slatin,« je povedala strokovnjakinja.

Grdo je ugriznila več kopalcev. FOTO: Demarfa Getty Images, istockphoto

Dva delfina

Trenutno spremljajo dva delfina, ki se obnašata popolnoma drugače kot njihova skupina, od katere sta se ločila. Mogoče se tudi pri živalih zgodi kakšen 'klik', kar je težko razložiti. »Ko gre za primer napada na plaži v Slatinah, lahko domnevamo, da gre za želvo sklednico, ki je med tremi vrstami, ki tam živijo v Jadranu, najštevilnejša in res redka. Lahko rečem, skoraj nikoli, da bi zabeležili njihovo agresivno vedenje, razen če je neposredno ogrožena. Posebej neznanka je zalet in ugriz kopalcev na globini metra in pol. So pa v Lovištu na Pelješcu zabeležili, da so se morske želve zadrževale v zalivu, ker so jih hranili z ostanki hrane iz restavracij, interakcije z ljudmi pa ni bilo. Ne podpiramo hranjenja divjih živali, ker spreminja njihov življenjski slog, kar bi lahko povzročilo neželeno vedenje kot na Čiovu,« je jasna vodja centra.

Ministrstvo je za zdaj v sodelovanju z županijskim zavodom za morje in Kras postavilo opozorilne table, ki kopalce pozivajo k previdnosti. Upati je, da bo s hladnejšimi dnevi želva odšla v globlje morje.

Nihče si ni upal v morje, plaval je tudi okoli ladje

Skata pa so opazili v četrtek domačini, ko je priplaval čisto v plitvino v Rogoznici na Hrvaškem. Kopalci so bili prestrašeni in si niso upali v morje. »Ni zelo pogosto, da so blizu obale, saj so, čeprav so pogosto blizu površja, večinoma na odprtem morju,« je za 24sata.hr povedal dr. Alen Soldo.