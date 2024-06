Hrvaškim prebivalcem prekipelo, turistom niso dovolili na otok (FOTO)

Prebivalci hrvaškega otoka Kaprije pri Šibeniku so v torek trajektu s turisti preprečili, da bi priplul na otok, ker oblasti niso dokončale projekta gradnje novega pomola s pripadajočo infrastrukturo, poroča hrvaška javna radiotelevizija HRT. Sam pomol je sicer dokončan, ne pa tudi dovozna cesta.

Prebivalci otoka ne protestirajo prvič. Sprva so pisali peticije, nato pa so začeli protestna zborovanja. Menijo namreč, da je projekt, financiran z evropskim denarjem, propadel, če dovozna cesta do pomola ni urejena.

Če projekt ne bo zaključen v roku, bodo morale oblasti Bruslju vrniti 3,2 milijona evrov sredstev.

Otočani so za HRT potrdili, da bodo proteste nadaljevali tudi danes.