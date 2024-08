Hrvaški ribiči posneli prizor, ki zaledeni kri v žilah (VIDEO)

Ribiči Tuna bara Pelješac so objavili posnetek plavuti v morju pri Mljetu, po obnašanju in videzu pa menijo, da gre za velikega belega morskega psa, navaja Dubrovniški dnevnik.

Posnetek plavuti, ki se dviga iz morja, je seveda sprožil plaz komentarjev na družbenih omrežjih.

Ribiči iz Tuna bara Pelješac so letos na istem mestu že posneli morskega psa.

Tako so številni zapisali, da je znano, da so morski psi v Jadranu, a da človek ni njihova hrana in da ni razloga za skrb. Ena od komentatork pa je izjavila, da ji je ta prizor, ne glede na to, da je večina morskih psov nenevarnih, zaledenel kri v žilah.