Hello Kitty je srečala abrahama

Hello Kitty, lik, ki krasi vse od torbic do kuhalnikov riža, praznuje 50 let. Enostaven dizajn – po pojasnilih japonske družbe Sanrio, ki stoji za znamko, gre za majhno punčko iz Londona, in ne mačko – njenim ustvarjalcem še vedno prinaša milijone.

Hello Kitty, ki jo je kot prva narisala japonska oblikovalka Juko Šimizu, je zaživela kot ilustracija na denarnici za kovance, od tedaj pa krasi več deset tisoč najrazličnejših izdelkov, tako uradnih kot neuradnih. Med drugim so jo v svoje kreacije vključili nemški izdelovalec športne opreme Adidas, modna hiša Balenciaga in druga podjetja.

Kdo ne pozna Hello Kitty? Foto: Toby Melville/Reuters

Na Japonskem je tako vtkana v popularno kulturo, da njena podoba krasi tudi hitre vlake. Foto: Tyrone Siu/Reuters

Zanimanje zanjo je še vedno veliko. Pri studiu Warner Bros je v pripravi film, prihodnje leto pa naj bi na kitajskem otoku Hainan vrata odprl tematski park Hello Kitty. V primerjavi z drugimi japonskimi liki, kot so Pokemoni ali Dragon Ball, dekle s polnim imenom Kitty White spremlja minimalna pripoved. Ima sestro dvojčico Mimmy, fanta z imenom Dear Daniel in mačko, pojasnjujejo v družbi Sanrio. Kitty obožuje mamino jabolčno pito in sanja, da bi postala pianistka ali pesnica, drugo pa je prepuščeno domišljiji oboževalcev, so dodali.

Studio Warner Bros pripravlja film o tem liku.

Med slavnimi privrženci Hello Kitty so pevke Lady Gaga, Nicki Minaj in Katy Perry, njena privlačnost pa sega tudi v kraljevske družine – britanski kralj Karel III. ji je letos voščil za rojstni dan. Odkar je vodenje družbe Sanrio s sedežem v Tokiu leta 2020 od dedka prevzel izvršni direktor Tomokuni Tsudži, se je vrednost delnice podjetja povečala za več kot sedemkrat, s čimer je tržna kapitalizacija podjetja presegla 1000 milijard jenov (šest milijard evrov). Sanrio ima avtorske pravice še za več sto drugih priljubljenih likov, pri čemer Hello Kitty danes predstavlja 30 odstotkov dobička družbe, kar je precej manj od 75 odstotkov pred desetletjem.