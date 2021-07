Hčeri sta ga klicali, da je hiša polna vode: sledile so najhujše ure (FOTO)

Katastrofa, kakršne še ni bilo

Kyllburg. FOTO: Twitter/@renenijholt @renenijholt Via Reuters

Zahod Nemčije se bori s strahovitimi poplavami, kakršnih ne pomnijo. Iz dežel Severno Porenje in Vestfalija ter Porenje in Pfalška poročajo že o 80 smrtnih žrtvah, ob čemer pa je pogrešanih še okoli 1300 ljudi. Apokaliptični prizori se ne končujejo, napovedane so nove padavine in nevarnost novih poplav. Številni kraji so odrezani od sveta, so brez električne energije, motena pa je tudi oskrba z vodo.Prebivalci so ujeti v svojih domovih, rešujejo jih tudi s helikopterji. Ta je prišel na pomoč tudi 13-letni Laurete in 17-letni Altuni v Altenburgu, ki sta bili v času poplav sami doma. Njun očeje bil v službi, klicali sta ga, da voda sega že do prvega nadstopja v hiši. A ko je prihitel iz službe, je lahko le obstal na mostu in nemo opazoval, kaj se dogaja. Voda je bila povsod, do hiše ni mogel. In kar je bilo najhujše: hčera ni več mogel priklicati.»Zvečer okoli 21. ure smo se nazadnje slišali. Nato je zveze zmanjkalo. Nisem vedel, ali sta še živi,« je dejal 46-letni Shefik za Bild. Šele naslednji dan, okoli 18. ure je prejel težko pričakovano vest: njegovi hčeri so rešili s helikopterjem. »Skupaj smo in jočemo kot dež. Zdaj mislimo tudi na našo hišo, ne vemo, ali sploh še stoji.«Ministrska predsednica Porenja in Pfalškeje deželnim poslancem danes dejala, da so priča katastrofi, kakršne doslej še niso doživeli, čeprav so imeli že več poplav. »Imamo mrtve, imamo pogrešane, imamo številne, ki so še v nevarnosti.«Ministrski premier Severnega Porenja in Vestfalijeje obiskal najbolj prizadeta območja v deželi, med drugim mesto Altena, kjer je v sredo umrl gasilec in je še vedno v veliki meri odrezano od sveta. Kot je poudaril, so razmere preveč grozljive za fotografiranje. Prizadetim je obljubil vso pomoč.