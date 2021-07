Strašne podobe mest po neurju, umrlo več kot 40 ljudi (FOTO in VIDEO)

Mesto Schuld FOTO: Staff Reuters

FOTO: Wolfgang Rattay Reuters

Katastrofa, kot je ne pomnijo. FOTO: Wolfgang Rattay Reuters

Reka Ahr FOTO: Wolfgang Rattay Reuters

Po hudih neurjih na zahodu Nemčije je število mrtvih preseglo 40. Po navedbah policije v Kölnu so v nemški deželi Severno Porenje-Vestfalija doslej našteli 20 mrtvih, medtem ko je število žrtev katastrofe v okraju Ahrweiler v sosednji deželi Porenje-Pfalška naraslo na 18. Iz Belgije medtem poročajo o štirih mrtvih.Daleč največ mrtvih v Severnem Porenju-Vestfaliji je v okraju Euskirchen, kjer so jih doslej našteli 15. Še dve smrtni žrtvi sta bili v Kölnu in še tri v kraju Rheinbach blizu Bonna.V zvezni deželi Porenje-Pfalško je najhuje v okraju Ahrweiler, kjer so doslej našteli najmanj 18 mrtvih, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tam so se v kraju Schuld v celoti porušile štiri hiše, še dve pa deloma. Več zgradb je zelo nestabilnih.Gre za nizko gorato območje Eifel, ki sega v omenjeni zvezni deželi in na vzhod sosednje Belgije. Tu že več dni beležijo močne padavine, ki se bodo po navedbah meteorologov nadaljevale vsaj še v petek. Nevarnost novih poplav zato ostaja velika. Vodostaji Rena, Mosla in manjših rek na območju Eifla, Porenja in Sauerlanda so nevarno visoki.Pri reševanju sodelujejo tudi nemški vojaki z oklepnimi vozili in helikopterji. Trenutno jih je na prizadetih območjih okoli 500. Med drugim pomagajo čistiti ceste, evakuirati prebivalce domov za ostarele in ponovno vzpostaviti oskrbo z elektriko.Ministrska predsednica Porenja-Pfalškeje v nagovoru deželnim poslancem danes ocenila, da so priča katastrofi, kakršne doslej še niso doživeli, čeprav so imeli že več poplav. Razsežnosti tokratne nesreče so izredne, je izpostavila. »Imamo mrtve, imamo pogrešane, imamo številne, ki so še v nevarnosti,«je dejala.Z vzhoda Belgije medtem zaenkrat poročajo o najmanj štirih mrtvih, navedbe belgijske tiskovne agencije Belga navaja dpa. Vsa trupla so našli v okraju Verviers. Ni povsem jasno, ali sta v te štiri všteta tudi dva mrtva, o katerih so poročali že zjutraj.