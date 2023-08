Grozil ameriškemu predsedniku, ubili so ga (VIDEO)

Pripadniki ameriške zvezne policije FBI so v sredo zgodaj zjutraj v kraju Provo v ameriški zvezni državi Utah ubili moškega, ki je grozil predsedniku ZDA Joeju Bidnu in drugim državnim uradnikom. Moški je bil ustreljen med poskusom aretacije zgodaj zjutraj po krajevnem času, poroča televizija ABC.

FBI grožnje vzel zares

FBI je sprožil preiskavo proti ustreljenemu že aprila, potem ko je tajna služba, ki varuje predsednika ZDA, prijavila grožnje. Moški naj bi poleg groženj delal tudi konkretne načrte za njihovo uresničitev.

Proti moškemu so nameravali po aretaciji vložiti obtožnico v treh točkah, med katerimi so tudi grožnje predsedniku ZDA in zveznim policistom.

Moški je na družbenih medijih sporočal, da bo ubil Bidna, podpredsednico ZDA Kamalo Harris in druge državne uradnike, predvsem tiste, ki so vpleteni v pregon bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Bidna je nameraval ustreliti z ostrostrelsko puško naslednjič, ko bi predsednik obiskal Utah, trdi FBI. Biden, ki je trenutno na turneji po ameriškem zahodu, bo v Utah prispel nocoj.