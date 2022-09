Govorili so, da je najgrša ženska na svetu, a je tudi to ni ustavilo: danes je navdih mnogim (VIDEO)

Lizzie Velasquez (33), ki ima redek marfanov sindrom in lipodistrofijo, se je rodila v Austinu v Teksasu. Ko je bila stara komaj 17 let, je na youtubu našla posnetek, v katerem je zagledala samo sebe, komentarji, ki so se zvrstili pod posnetkom, pa so jo šokirali. Ljudje so jo imenovali za 'najgršo žensko na svetu'.

Čeprav je bila v življenju vajena žalitev in obsodb o svojem videzu, razkriva, da ji je bilo ob ogledu omenjenega videa zelo težko. Vendar je dejala, da je bila izkušnja prikriti blagoslov. »To je največji blagoslov, ki sem ga lahko prejela«, je povedala. Pravi, da je bila zlomljena, a je to izkušnjo spremenila v nekaj pozitivnega, spoznala je, da ljudje druge prizadenejo zaradi žalosti, ki jo nosijo v sebi in s katero se ne znajo soočiti. »Bilo je tako težko. Če pogledam nazaj, sem verjetno veliko potlačila, ker sem bila tako prizadeta in uničena, toda če bi vedela, kdo so ti ljudje, bi jih verjetno močno objela, ker so mi dali enega od največjih blagoslovov,« je povedala za Good Morning Britain. »Spoznala sem, da smo vsi prišli na ta svet z razlogom. Na srečo mi je uspelo ubrati pozitivno pot in svojo strašno situacijo spremeniti v nekaj veliko lepšega.«

Lipodistrofija je genetska motnja, zaradi katere je videti kot starka. Vpliva na njen obraz, mišični tonus, možgane, srce, oči in kosti ter ji preprečuje pridobivanje telesne maščobe – kar pojasnjuje, zakaj tehta le 28 kilogramov.

Danes je Lizzie aktivistka. Njen govor How do you define yourself? (Kako opredeljujete sebe?) o pozitivni podobi telesa si je na youtubu ogledalo več kot 54 milijonov ljudi. Posnela je tudi dokumentarni film o svojem življenju in uspehu kot motivacijska govorka.