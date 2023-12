Francija bo zaščitila kmete in čutno dediščino francoskega podeželja

Francoski parlament obravnava predlog zakona, s katerim želi razbremeniti regionalna sodišča in zaščititi kmete pred tožbami zaradi hrupa ali smradu na podeželju. Mediji so polni primerov tožb priseljenih meščanov, ki tožijo svoje sosede, kmete, zaradi motečega vonja krav, kikirikanja petelinov ob zori ali hrupa kmetijskih delovnih strojev.

Predlog zakona določa, da bodo vsa dela na kmetijah, ki so potekala pred priselitvijo novih sosedov, lahko nemoteno potekala še naprej.

Parlament je leta 2021 določil in zaščitil t. i. čutno dediščino francoskega podeželja.

Peticija proti petelinu

Lani je naslovnice francoskih časnikov polnil primer kmeta na mlečni farmi, ki je moral sosedom, ki so se pritoževali zaradi smradu in mukanja krav, plačati 110.000 evrov odškodnine, hlevu pa spremeniti namembnost. Odmeven je bil tudi primer iz leta 2019, ko je sodišče razsodilo v prid petelina Mauricea na otoku Oleron.

Njegovo lastnico so tožili sosedje v počitniških hišah ob kmetiji, ker je že navsezgodaj kikirikal in s tem motil njihov mir. Peticijo v podporo petelinu je podpisalo 140.000 ljudi.

Francoski parlament je kmete pred tovrstnimi tožbami, ki jih je po podatkih krovnega kmetijskega sindikata FNSEA trenutno na sodiščih 480, v preteklosti že poskušal zaščititi. Leta 2021 je sprejel zakon, s katerim je določil in zaščitil t. i. čutno dediščino francoskega podeželja, vključno z zvoki in vonjavami, ki so značilne za naravno okolje in kmetijska zemljišča. Sem sodijo tako zvonjenje zvonov kot petje petelinov, oglašanje žab in rac ter vonj po konjskih iztrebkih in hlevskem gnoju.