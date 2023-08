Floridi in Kubi grozi orkan Idalia: tisoči že zapustili domove

Florida in Kuba se pripravljata na prihod orkana Idalia, ki naj bi po napovedih do danes prerasel v nevaren orkan tretje stopnje. Več tisoč ljudi na zahodu Kube je že zapustilo svoje domove. Guverner Floride Ron DeSantis pa je prebivalce pozval, naj se pripravijo na evakuacije, in za 46 okrožij razglasil izredne razmere.

»Idalia je postala orkan. Pričakovati je, da se bo pred prihodom na kopno v sredo hitro okrepila v izjemno nevaren orkan,« je včeraj sporočil ameriški nacionalni center za orkane (NHC). Tropska nevihta potuje s hitrostjo osem kilometrov na uro, njeni najmočnejši stalni vetrovi pa dosegajo hitrost do 112 kilometrov na uro.

Ogrožena življenja ljudi

»Kombinacija nevihte in plimovanja bo povzročila, da bodo običajno suha območja v bližini obale poplavljena zaradi naraščajoče vode, ki se bo z obale pomikala v notranjost,« je pojasnil NHC in opozoril, da bo Idalia ponekod ob obali Floride zaradi močnih padavin, vetrov in poplav lahko ogrozila življenja tamkajšnjih prebivalcev.

Predsednik ZDA Joe Biden je v ponedeljek po pogovoru z DeSantisom razglasil izredne razmere za celotno Florido in obljubil popolno podporo zveznih oblasti. Poleg Floride je NHC opozorila pred neurjem izdala tudi za Georgio in Južno Karolino. Obe bo Idalia predvidoma zajelo v sredo, v Južni Karolini pa se bodo padavine nadaljevale tudi v četrtek. Idalia je že v ponedeljek zajela dele jugovzhodne Mehike.