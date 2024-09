Evropska turistična velesila na kolenih: dovolj imajo množičnega turizma

Zaradi najslabše sezone po pandemiji, med katero so turisti strogo omejili svoje stroške, številnim restavracijam in barom na Majorki grozi zaprtje. Opozorilo je podala restavracijska zveza PIMEM-Restauración, ki navaja tri ključne težave: pomanjkanje usposobljenega osebja, dvig stroškov dela in dejavnosti ter upad prodaje.

Predsednik zveze, César Amable, poudarja, da je rast stroškov potovanj in nastanitev močno prizadele gostinski sektor in druge sorodne storitve, kot je trgovina. »Povprečno trajanje bivanja se je skrajšalo, proračun turistov pa je omejen, kar je močno vplivalo na dodatne stroške potovanja. To je privedlo do ene najmanj donosnih sezon v zadnjih letih, če izvzamemo pandemijo,« je dejal Amable.

Letos je slikoviti španski otok prizadela tudi vrsta protestov proti turizmu, kjer so protestniki zahtevali, da»nizkokakovostni« obiskovalci zapustijo otok. Razlogi za to so pomanjkanje stanovanj, omejene zaposlitvene možnosti in naraščajoči življenjski stroški.

Nujni so ukrepi za gostince

Gostinci zdaj zahtevajo vzpostavitev ločenega kolektivnega dogovora, ki bi njihove pogoje razlikoval od tistih v hotelirstvu, kot je praksa že v nekaterih drugih španskih regijah. Gostinci pravijo, da so povišanja plač za sektor nevzdržna, saj so letos njihovi prihodki v povprečju padli za približno 20 odstotkov v primerjavi s prejšnjo sezono. Kolektivna pogodba je od leta 2018 povečala stroške osebja za 25,3 odstotka, medtem ko so se cene menijev v istem obdobju zvišale le za 10 odstotkov.

Majorka domačinom nudi katastrofalne pogoje. FOTO: Juan Medina Reuters

Amable opozarja, da bo padec prihodkov letos verjetno povzročil zgodnejše zaprtje številnih podjetij v turističnih območjih Majorke in preostanka arhipelaga. Če ne bo sklenjen nov dogovor, je napovedal, da gostince čaka »zelo slaba prihodnost«.

Podatki kažejo, da vse več turistov biva v najemniških apartmajih, kar je povzročilo porast povpraševanja po stanovanjih in lastnike spodbudilo k nakupu nepremičnin na račun domačinov. V prvi polovici leta se je število turistov, ki bivajo v takšnih namestitvah, povečalo za 30 odstotkov, medtem ko se je število turistov v hotelih povečalo za 11 odstotkov.

Pogoji postajajo nevzdržni

Naraščajoče nezadovoljstvo glede plač, stanovanj in zaposlitvenih priložnosti je na Majorki privedlo do množičnih protestov proti pretiranemu turizmu. V Barceloni so se domačini odzvali s svojim protestom in na ulice, priljubljene med turisti, usmerili vodne pištole, ter tako izražali nestrinjanje z gnečo in naraščajočimi življenjskimi stroški.

Pod geslom »Dovolj! Postavimo meje turizmu« je marca, po ocenah policije, okoli 2.800 ljudi protestiralo na obalnem območju Barcelone. Glavna tema so bile naraščajoče cene stanovanj in slabe delovne razmere, ki jih turizem prinaša.

Protestirali so tudi v Barceloni. FOTO: Pioxabay

Cene najemnin v turističnih mestih, kot sta Barcelona in Madrid, so v zadnjem letu poskočile za 18 odstotkov, kar še dodatno pritiska na domačine, ki so zaskrbljeni zaradi izgube stanovanj in zaposlitvenih priložnosti, ki so vse bolj usmerjene v turistični sektor.

Podjetja se bojijo upada

Čeprav mestne oblasti v Barceloni načrtujejo uvedbo novega turističnega davka za kratkoročne obiskovalce na križarjenjih, lokalna podjetja, odvisna od turizma, skrbi, da bi takšni ukrepi lahko odvrnili obiskovalce.

Tudi v Alicantu je julija potekal prvi večji protest proti pretiranemu turizmu, kjer so domačini z gesli, kot so »Naša soseska ni dvorišče turistov«, izražali nezadovoljstvo zaradi vse višjih najemnin in negotovih delovnih mest.

Podobni protesti so potekali tudi na Menorki, kjer so aktivisti blokirali dostop do priljubljene plaže Cala Turqueta in na pesku izoblikovali napis »SOS Menorca«.