Easyjet poleti odpovedal okoli 1700 letov

Britanski letalski prevoznik Easyjet je v času poletne turistične sezone odpovedal okoli 1700 letov, zaradi česar bo prizadetih skoraj 200.000 potnikov. Kot razlog so navedli omejitve v mednarodnem zračnem prometu.

Easyjet je lete odpovedal med julijem in septembrom, večino z londonskega letališča Gatwick.

Omejitve v zračnem prometu so povezane predvsem s pomanjkanjem kadra ter z zaporami zračnega prometa v Ukrajini. Ob tem zračni kontrolorji grozijo tudi s stavkami.

Iz Easyjeta so sporočili, da potnike že obveščajo o odpovedih. Okoli 95 odstotkov potnikov bodo usmerili na druge lete, ostalim bodo ponudili druge termine ali jim bodo povrnili denar za vozovnico.

So pa poudarili, da do zamud in odpovedi letov ne prihaja zaradi pomanjkanja letalskega osebja, s čimer se je letalski sektor soočal lani.