To orjaško drevo meče senco na več kot 8400 kvadratnih metrov površine (FOTO)

Indijski oreščki so priljubljeno živilo, še posebno pri veganih, saj so okusni in zelo hranljivi, poleg tega je iz njih mogoče pripraviti rastlinske različice običajnih živil, denimo rastlinski sir. Le malokdo pa ve, da ti oreščki v resnici sploh ne izvirajo iz Indije, pač pa iz Brazilije, kjer rastejo na akažujevih drevesih. Z rekordnim številom indijskih oreščkov, kar 60.000 na leto, se lahko pohvali akažujevo drevo, ki raste v zvezni državi Rio Grande do Norte. Orjak, katerega krošnja ima okoli 500 metrov obsega, meče senco na več kot 8400 kvadratnih metrov površine in je za kar 70-krat večje od povprečnega drevesa svoje vrste.

Na tisočletnem drevesu v Braziliji zrase 60.000 indijskih oreščkov na leto.

Legenda pravi, da je drevo po imenu Pirangi leta 1888 posadil lokalni ribič, ki je umrl pri 93 letih prav pod tem drevesom, vendar so znanstveniki to teorijo ovrgli. Po njihovih ocenah mora biti staro več kot 1000 let. Nadpovprečno velikost znanstveniki pripisujejo genetski napaki, zaradi katere veje drevesa namesto v višino rastejo na stran in se povešajo k tlom. Ob dotiku s prstjo na vejah poženejo korenine in drevo se tako širi naprej. Skoraj nemogoče je najti originalno drevesno deblo, s katerim se je rast začela.

Vse, kar vidite zelenega, je ena sama krošnja. FOTO: Diegograndi/Getty Images

Mogočno drevo je, razumljivo, pravi magnet za turiste – na leto si ga ogleda okoli 300.000 ljudi. Za največje na svetu je priznano tudi uradno in ga najdemo v Guinnessovi knjigi rekordov. Ima pa resnega tekmeca na obali brazilske zvezne države Piauí. Zanj tamkajšnja turistična organizacija trdi, da je še večji, saj naj bi površina, ki jo prekriva krošnja, merila kar 8800 kvadratnih metrov. Konkurenčno drevo še čaka na Guinnessovo meritev.