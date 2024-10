Dron kot nakupovalni voziček? Inženirji navdušujejo z letečo inovacijo

Južnokorejski inženirji so razvili poseben transportni dron, ki se ga lahko uporablja kot leteči nakupovalni voziček za prevoz blaga po neravnem terenu, kot so stopnice; voziček leti s pomočjo fleksibilnih rotorjev, ki s pomočjo žiroskopov in naprednih algoritmov skrbijo, da je ves čas v vodoravnem položaju. Prototip, ki so ga razvili na Nacionalni univerzi za znanost in tehnologijo v Seulu, ima tovorno ploščad, nameščeno na vrhu večrotorskega drona.

Upravljanje je sila enostavno: uporabnik dron le narahlo potiska v želeno smer. Člani raziskovalne ekipe so domačim in tujim medijem predstavili lebdeči voziček z ročajem, podoben tistemu na klasičnem nakupovalnem vozičku, s katerim uporabnik voziček vodi navzgor in navzdol po stopnicah. Nanj je mogoče brez težav nalagati škatle, medtem ko dron lebdi v zraku in ohranja ravnotežje s pomočjo algoritma za ocenjevanje središča mase.

Zmore več od običajnega

Za premikanje po neravnem terenu ali stopnicah, česar običajni voziček s kolesi ne zmore, se dron odziva na človeške potiske, pri čemer umetna inteligenca za gladko letenje predvideva upraviteljeve namere, je po pisanju tiskovne agencije Reuters pojasnil Lee Seung-jae, profesor inženiringa za načrtovanje mehanskih sistemov.

Toda Leejeva ekipa ni osredotočena le na razvoj letečega nakupovalnega vozička, temveč predvsem na razvoj naprav, ki bi uporabljale drone z zanesljivo vodoravno stabilnostjo brez nagibanja in kotaljenja. »Palletrone je lahko več kot le leteči nakupovalni voziček,« je poudaril Lee Seung-jae. Prototip, katerega ime je sestavljeno iz besed paleta in dron, trenutno lahko sprejme največ tri kilograme tovora, kar je masa, ki jo po stopnicah brez težav lahko prenaša človek.

Potencial za taksije in drugo

Kljub temu ima mehanizem, ki dronu omogoča spreminjanje smeri med letom brez nagibanja, velik potencial za razvoj naprav za dostavo občutljivih ali krhkih paketov, je prepričan profesor Lee. Tehnologijo bi lahko uporabili tudi v razvoju letečih taksijev brez voznika in brezpilotnih letal, ki jim je treba v zraku zamenjati baterije, tako da se jim ne bi bilo treba vrniti v bazo na polnjenje.

Večrotorski brezpilotni zrakoplovi imajo omejeno hitrost in doseg v primerjavi z brezpilotnimi letali s fiksnimi krili, vendar lahko veliko natančneje manevrirajo in lebdijo na mestu v zraku. Doslej so tovrstne drone že uporabili za dostavo lažjih tovorov, kot so hrana in medicinske potrebščine, vendar je bila njihova komercialna uporaba precej omejena, ker je nepraktično povečati velikost baterije in s tem skupne mase, da bi lahko prevažali težji tovor na daljše razdalje.