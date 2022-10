Da ti poči srce: vzgojiteljica z masko strašila malčke (VIDEO)

V enem od vrtcev v Misisipiju se je uresničila najhujša nočna mora staršev. Medtem ko so starši bili prepričani, da svoje otroke puščajo v varnem zavetju ljubečih vzgojiteljic, se je za zaprtimi vrati odvijala prava grozljivka. Kaj se je dogajalo, so razkrili posnetki, ki so zaokrožili po spletu in šokirali celoten svet.

Posnetki prikazujejo, kako se vzgojiteljice vrtca Lil' Blessings Child Care izživljajo nad malčki in jih strašijo z masko iz filma Krik. Masko si je nadela ena od zaposlenih, v ozadju pa se sliši še ostale zaposlene. Ena od zaposlenih reče vzgojiteljici, ki se je zamaskirala v pošast, naj se izogiba otrok, ki so bili pridni.

Incident je pošteno razburil starše, z njimi sta se že sestala državni in okrožni tožilec. Sierro McCandless, Oci-Anno Kilburn, Shyenne Shelton in Jennifer Newman, zaposlene, ki so otroke prestrašile do kosti, so obtožili zlorabe otrok, eno zaposleno pa so obtožili, ker ni prijavil zlorabe. Omenjene so ostale tudi brez službe.