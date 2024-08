»Čudežni deček SDS« postal član skupščine Fortenova Grupa

Skupščina hrvaške skupine Fortenova Grupa je v sredo število članov upravnega odbora zmanjšala z dosedanjih do devet na od pet do sedem. Ob tem je za predsednika upravnega odbora imenovala Pavaa Vujnovca, za njegovega namestnika Josipa Jurčevića ter za novega člana Slovenca Boruta Petka.

Vujnovac, ki je že doslej vodil upravni odbor, je nedavno prek svojega na Malti registriranega podjetja postal večinski lastnik Fortenove.

Kot so navedli v skupini, je Jurčević po skoraj 14 letih dela v varnostno-obveščevalni agenciji prešel v zasebni sektor ter ustanovil in vodil več uspešnih podjetij tako na Hrvaškem kot v tujini, med drugim na področju investicij v nepremičnine.

Petek je ustanovitelj in glavni izvršni direktor družbe Boston Advisors CEE s sedežem v Zagrebu. Kot navajajo v Fortenovi, se je izobraževal na ustanovah, kot so Harvard, MIT in Oxford, ter je bil gostujoči strokovnjak na Harvardu in je član sveta za korporativne zadeve na oxfordski univerzi. Kot piše spletni portal Siol, gre za nekdanjega tajnika in sekretarja v vladah Janeza Janše, v prvi njegovi vladi je celo bdel nad kadrovanjem v podjetjih v državni lasti, zato se ga je prijel vzdevek »čudežni deček SDS«.

Dosedanja člana upravnega odbora Maksim Poletaev, ki je odbor tudi vodil, in Vsevolod Rozanov sta v avgustu odstopila s položaja, so pojasnili v Fortenovi in se jima zahvalili za njun prispevek k stabilizaciji in razvoju poslovanja.