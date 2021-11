Članice EU potrdile zaustavitev letov iz teh sedmih držav

Države članice EU so se zaradi nove različice novega koronavirusa danes dogovorile, da začasno ustavijo lete iz sedmih držav z območja južne Afrike, so potrdili pri Evropski komisiji. Za potnike iz teh držav naj bi veljala stroga pravila karantene in testiranja.

Omejitve bodo veljale za Bocvano, Esvatini, Lesoto, Mozambik, Namibijo, Južno Afriko in Zimbabve, je na Twitterju sporočil govorec komisije Eric Mamer.

Odločitev o tem je bila sprejeta na popoldanskem srečanju v okviru skupine članic za skupno odzivanje na krize. Tega je na pobudo Evropske komisije sklicalo slovensko predsedstvo Sveta EU.

Kot so pri tem zapisali na Twitterju, so se na srečanju dogovorili o sprožitvi zasilne zavore in uvedbi začasnih omejitev za vsa potovanja v EU iz južne Afrike.

Evropska komisija je namreč zaradi nevarnosti širjenja nove različice novega koronavirusa državam članicam danes predlagala sprožitev zasilne zavore za potovanja z območja južne Afrike in drugih prizadetih držav, da bi omejili širjenje nove različice novega koronavirusa B.1.1.529.