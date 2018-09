Papež: vsak dan molite za Cerkev

VATIKAN – Papež Frančišek je vernike po vsem svetu pozval, naj v oktobru, mesecu rožnega venca, vsak dan molijo za Cerkev, ki se sooča s spolnimi škandali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



»Sveti oče se je odločil vernike po vsem svetu povabiti, naj v oktobru, mesecu, ki je posvečen Mariji, vsak dan molijo rožni venec,« so sporočili s svetega sedeža. Dodali so, da jih je pozval, naj v molitvah prosijo za »zaščito Cerkve pred hudičem«.



Verniki naj se v molitvi zavedajo krivde, napak in zlorab Cerkve, storjenih v sedanjosti in preteklosti, ter se zavežejo, da se bodo brez obotavljanja borili proti zlu, ki ne sme prevladati, je pozval papež.



Papež Frančišek je poziv vernikom objavil tik pred sinodo škofov z vsega sveta, ki bo med 3. in 28. oktobrom v Vatikanu. Na njej naj bi razpravljali o spolnih zlorabah v Cerkvi.



Katoliško cerkev v zadnjem obdobju pretresajo številni spolni škandali, med drugim v Nemčiji, Čilu in ZDA. Papež Frančišek je spolne škandale že večkrat obsodil in priznal, da je Cerkev predolgo ignorirala bolečino žrtev.