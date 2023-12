Božička prosil za prepoved brokolija

Letalska družba EasyJet je po Veliki Britaniji in drugod po Evropi postavila nabiralnike, v katere lahko otroci odvržejo pisma Božičku oziroma dedku Mrazu, skratka, tistemu dobremu možu, ki nosi darila v skladu z njihovo družinsko tradicijo.

Nabiralnike so med drugim postavili na letališčih Charles de Gaulle v Parizu in Gatwick v Londonu ter na letališča v Neaplju, Milanu in Bristolu. Vsa pisma, ki se bodo znašla v oranžnem nabiralniku, bodo romala naravnost k Božičku na Laponsko, v finsko mesto Rovaniemi. Za to bo lastnoročno poskrbelo letalsko osebje. Organizirali so tudi pobiranje pisem otrok s šol in vrtcev v bližini letališč. Rovaniemi je uradno kraj, kjer ima Božiček od leta 1985 svojo pisarno, saj je kraj, kjer živi, skrivnost.

Nabiralniki bodo na letališčih do decembra. FOTO: Easyjet

Letalska družba se je za odlično reklamno potezo odločila, ko je v anketah izvedela, da se na pot za praznike odpravlja polovica družin. Kar 70 odstotkov otrok, ki so sodelovali v anketi, je dejalo, da se bojijo, da jih dobri mož ne bo našel, ker ne bodo doma.

»Božič je čaroben čas za družine in potovanje z namenom doživeti praznično vzdušje in zimsko sonce v daljnih krajih ali obiskati prijatelje in družino ga lahko naredi res posebnega. Upamo, da bo naša poštna storitev Pisma Božičku prinesla nekaj dodatne čarobnosti tisočim družinam, ki potujejo z nami med počitnicami, in šolam v skupnostih blizu naših letališč,« akcijo komentira EasyJetova pilotka Hannah Wells.

Vsa pisma bodo romala naravnost k Božičku v finsko mesto Rovaniemi.

Božiček je nekaj pisem že prejel in prebral ter se tu in tam ob otroških domislicah nadvse zabaval. Med zabavnimi željami, ki jih je prejel, sta bili prepoved brokolija in naprava za prevajanje mačjega jezika.

Nabiralniki bodo pošto sprejemali vse do konca decembra. V tem času pri EasyJetu načrtujejo, da bo z njimi letelo okoli 200.000 družin iz različnih držav.