Božiček v Božjem mestu

Božiček v popolni opravi, v rdeči obleki s kapo in belo brado, je že obiskal najrevnejše otroke v razvpiti faveli Cidade de Deus (Božje mesto po portugalsko) v Riu de Janeiru in jim prinesel nekaj težko pričakovanega božičnega duha – in daril, seveda.

Organizatorka zbiralne akcije Shirlei Carmo da Silva in dobri mož v akciji

Čeprav je bilo možakarju precej vroče v debelih oblačilih, ne najbolj primernih za toplo in vlažno tropsko podnebje tega brazilskega velemesta, je veselo korakal po naselju ter s hrano in igračami razveseljeval otroke, ki so ga navdušeno pozdravljali in objemali.

Za otroki v revnem brazilskem barakarskem Božjem mestu je še eno težko leto, zaznamovano z epidemijo koronavirusa, pobezljano inflacijo, brezposelnostjo, redkimi službami in nasiljem med tolpami. »Oni resnično potrebujejo takšne stvari,« je novinarjem povedal dobri mož, ki je hotel ostati neimenovan.

120 otrok namesto 30 so lahko obdarovali letos.

Božička je v Božje mesto, eno najbolj ikoničnih in najnevarnejših naselij Ria de Janeira, pripeljala 44-letna Shirlei Carmo da Silva, ki vsako leto organizira razdeljevanje daril za lokalne otroke. Vsako leto objavi njihova imena in fotografije na družabnih omrežjih, kjer nato zbira denar zanje. Letos je bila presenečena nad pozitivnim odzivom spletne skupnosti. »Mislila sem, da bom komaj dobila dovolj daril za skupino 30 otrok, na koncu pa smo jih zbrali za kar 120,« je povedala novinarjem. In mama Luana Dos Santos Pires je še kako hvaležna za vsako darilo, ki ga je letos lahko dobila za otroke. »Zelo sem srečna. Tukajšnji otroci so to res potrebovali.«