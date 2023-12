Bo slovenski zet Donald Trump na koncu izvisel?

Državna sekretarka ameriške zvezne države Maine Shenna Bellows je v četrtek sklenila, da je nekdanji predsednik ZDA Donald Trump kršil 14. amandma k ameriški ustavi, zato mu je onemogočila uvrstitev na glasovnice za volitve predsedniškega kandidata republikanske stranke, poročajo ameriški mediji.

Po Koloradu je to že druga zvezna država ZDA, kjer Trump ne sme nastopiti na predsedniških volitvah, vendar pa se to lahko še vedno spremeni po Trumpovih pritožbah.

Dolžna ukrepati

»Do napada na ameriški zvezni kongres 6. januarja 2021 je prišlo v imenu Trumpa, z njegovo vednostjo in podporo. Ustava ZDA ne dopušča napada na temelje naše vlade in zakoni zvezne države Maine od mene zahtevajo, da ukrepam,« je po pritožbi skupine volivcev njene države ugotovila Bellows, najvišja volilna uradnica Maina.

»Tega sklepa nisem sprejela zlahka. Zavedam se, da še noben državni sekretar predsedniškemu kandidatu ni preprečil dostopa do volitev na podlagi 14. amandmaja. Prav tako pa se zavedam, da noben predsedniški kandidat še nikoli ni sodeloval pri uporu,« je sporočila Bellows, ki je demokratka.

Odziv republikancev

Republikanci in Trumpova kampanja so ukrep nemudoma opredelili kot pristranskega. Trumpov protikandidat v boju za republikansko nominacijo Ron DeSantis pa je posvaril, da je odločitev nevarna, ker lahko sedaj republikanski državni sekretarji morda onemogočijo dostop do glasovnic tudi demokratu Joeju Bidnu.

Trumpova kampanja je odločitev Bellows označila za poskus kraje volitev in odvzem volilne pravice Američanom. Državno sekretarko je opredelila kot zagrizeno levičarko, ki podpira Bidna.

»Ta strankarska prizadevanja za vmešavanje v volitve so sovražni napad na ameriško demokracijo. Demokrati izkoriščajo vladne ustanove za zaščito svojega primeža oblasti,« je izjavil tiskovni predstavnik Trumpove kampanje Steven Cheung in napovedal pritožbo.

Strankarske volitve predsedniških kandidatov v Koloradu in Mainu bodo 5. marca.

Kršenje ustave

V Koloradu je vrhovno sodišče v začetku meseca ugotovilo, da Trump ne sme na volitve zaradi kršenja ustave. Omenjeni 14. amandma k ustavi je bil sprejet po državljanski vojni in državnim uradnikom, ki so se udeležili vstaje ali upora, prepoveduje izvolitev na položaje.

Trumpova kampanja se je na odločitev v Koloradu pritožila na zvezno vrhovno sodišče, preko sodišča pa bo skušala odpraviti tudi odločitev državne sekretarke Maina.

Zaradi napada njegovih podpornikov na kongres Trumpa skušajo blokirati tudi volivci drugih zveznih držav, vendar so sodišča nekaj takih že zavrnila. Od dosedanjih je odprta tožba le še v Oregonu, vendar pa se lahko vložijo tudi nove.