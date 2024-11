Blizu nas v Jadranu plavajo napol mrtve ribe, pristojni: »Virus se lahko prenese na ljudi, ne jejte teh vrst!« (FOTO)

Iz južnega Jadrana te dni prihajajo skrb vzbujajoče novice. Podvodni ribič iz okolice Dubrovnika je povedal, da so v Zatonu v dveh dneh ulovili 'napol žive kirnje'.

»Mislim, da so bolne, nalezle so se, priplavajo na površje. Bojim se, da je to povezano z nedavnim primerom krivolova črnogorske kirnje. Šlo naj bi za VER, virusno okužbo, ki jo povzroča Betanodavirus. Riba je bolna, kar se vidi po belkastih očeh in poškodbah kože,« pojasnjuje ribič.

Ogroženi tudi brancini

Inštitut za morsko biologijo v Kotorju je res prejel več prijav poginulih in obolelih rib več vrst kirenj, pa tudi brancinov, z območja Boke Kotorske. Na ribah lahko opazimo poškodbe oči, kože in drugih delov telesa. Nekatere posamezne primerke so našli po smrti, nekateri pa so bili še živi.

Skoraj zagotovo gre za virusno okužbo 'VER' (virusna encefalopatija in retinopatija), ki jo povzročajo virusi iz rodu Betanodavirus iz družine Nodaviridae. Ta okužba prizadene širok spekter vrst morskih rib v različnih regijah sveta, za dokončno potrditev pa je potrebna analiza vzorcev z metodo PCR, so sporočili z inštituta.

Se okužba lahko prenaša na ljudi

Po objavljenih znanstvenih delih je bil pojav te okužbe v jesenskem obdobju dokumentiran tudi v drugih sredozemskih državah. Širjenje te okužbe pri kirnjah in brancinih je dokumentirano predvsem v razmerah, ko je temperatura morja povišana (od 23 do 30 °C za brancine; 28 do 30 °C za različne vrste kirn), so sporočili z inštituta.

Znanost tudi preverja, ali se lahko ljudje okužimo. Za zdaj je po njihovih navedbah malo znanega o mehanizmu okužbe s temi virusi. Še vedno ni jasno, ali lahko betanodavirusi okužijo gostitelje, ki niso ribe. Raziskovali so možnost, ali lahko virus iz ene vrste kirnje okuži človeške celice. Dokazano je, da se lahko veže na človeško celico, vanjo pa ne vstopi. Zato se domneva, da betanodavirus v svoji trenutni obliki ne more okužiti človeških celic.

»Zaradi preventive uživanje rib, okuženih s tem virusom, ni priporočljivo,« navajajo na Inštitutu za biologijo morja, poroča morski.hr.