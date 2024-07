Besna lastnica apartmaja posnela hrvaško plažo: Kdor gre na morje na Hrvaško, si je sam kriv ... (VIDEO)

Iskanje najboljšega mesta ali sence na plaži je pogost del rutine na letnem dopustu, tudi veliko Slovencev to počne. Ena izmed najemnic apartmajev na Jadranu je ob 8. uri zjutraj posnela stanje v svojem kraju, ki jo je zelo razjezilo. Posnetek je objavila na družbenih omrežjih in od tam naprej je zaživel svoje življenje.

»Ali je to smiselno, sem na plaži, ob 8. uri zjutraj. Pazi to, pazi te rezervacije! Poglejte, vsi si želimo turistov, vsi želimo, da zapravljajo denar, ampak to početje je nesmiselno,« se jezi Hrvatica, ki že ob tako rani jutranji uri na plaži ne najde prostora, kamor bi se lahko ulegla.

»Da ni kam priti ob 8:30 in odložiti brisačo, ker ... Tipov gostov ne bom poimenovala, bom pa samo povedala, da so moji Avstrijci in Nemci jezni kot psi. Prosijo me, naj kajnaredim. Katastrofa, katastrofa!«, pravi med snemanjem brisač, položenih drugo zraven druge. Nanje so postavljeni kamni, da jih veter ne odnaša, o ljudeh pa ne duha ne sluha.

Saj vsi poznamo to prasko na obalah, ki je še posebej značilna za Jadran. Dopustniška rutina gre nekako tako: kdor prvi vstane, zbere brisače cele družine ali družbe in jih odnese na plažo, kjer jih razgrne in razporedi čim bolj naokoli. Ostali se lahko naspijo, v miru pojedo in pridejo na plažo, ko se jim zljubi. Nekateri tovrstne rezervacije opravijo že zvečer in stvari na plaži pustijo do jutra. V prenekaterih obmorskih krajih tako prakso že preganjajo. Brisače, ležalnike in podobno, ki zvečer ostanejo na plaži, zjutraj odstranijo s plaže, eden od takih je Pag.

Komentatorji z enakim nasvetom: vzemi brisačo in jo daj stran!

V komentarjih pod posnetkom se je oglasila kopica ljudi, z bolj ali manj z enakimi nasveti – naj vzame brisače in jih vrže proč.

»Prostor je javen, vzameš ga in zapustiš,« je zapisal eden izmed njih, drugi pa svetuje: »Pobereš vse brisače in jih daš na en velik kup na koncu plaže, pa pustiš, da ljudje ves dan brskajo naokoli, dokler ne najdejo svoje.«

»Tega v Grčiji hvala bogu ni, kdor gre na morje na Hrvaško, pa je sam kriv. Plačaš kot bedak in ne dobiš nič, pojdi v Grčijo za ta denar, tam pa si kot bog!« pa pravi tretji. Kaj o tem menite vi?