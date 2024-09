Barakuda napadla Slovenca v hrvaškem morju: »Česa takega še nisem doživel«

Velika plenilska riba barakuda je v torek pri otoku Blitvenica blizu otoka Žirja v šibeniškem arhipelagu napadla podvodnega ribiča iz Slovenije.

Po poročanju Jutarnjega lista se je riba spravila na ribiča, ko jo je ta ustrelil s podvodno puško.

Slovenca so sprva odpeljali v šibeniško bolnišnico, nato pa.zaradi poškodb glave še v bolnišnico v Splitu. Ribič ni v smrtni nevarnosti.

Ribič: Še nisem slišal, da bi barakuda koga napadla

»Zelo nenavadno je, da se je to sploh zgodilo. Prvič slišimo, da je barakuda napadla podvodnega ribiča. Redno hodim na podvodni ribolov in še nikoli nisem doživel česa takega, niti slišal, da bi riba koga napadla,« je za Jutarnji povedal eden od ribičev.

Napad ribe so potrdili tudi v Policijski upravi Šibeniško-kninske županije. V tem primeru so prišli na kraj dogodka in ribiču pomagali pri prevozu do bolnišnice.

»Po naših podatkih ribičevo življenje ni ogroženo. Potem ko je zadel ribo, se ga je ta lotila z večkratnimi udarci v masko. Zaradi odlomljenih delov maske je utrpel poškodbe in je bil prepeljan v bolnišnico,« poudarjajo na tej policijski upravi.

barakude FOTO: Foto Lovrenc Lipej

Morski biolog: Ima široke zobe in lahko napade

Morski biolog Petar Kružić je za Jutranji dejal, da ni čudno, da je barakuda napadla podvodnega ribiča, ki jo je ustrelil s podvodno puško. Riba se je, pravi, poskušala braniti.

»Ni nenavadno, saj je ribič streljal s puško. Vsaka riba se bo poskušala braniti in za barakudo je normalno, da to počne. Je riba, ki ima zelo močne zobe in čeljust, ki jih uporablja za lov na drug plen. Lahko te poškoduje, če jo napadeš. Vemo pa, da vas ne bo napadla iz čistega miru, morda le, ko čuva svoje mladiče. Se je pa že zgodilo, da je riba napadla, ko so jo ribiči sneli s trnka, « pojasnjuje ta morski biolog.

Sicer pa so napadi te ribe zelo redki, poudarja Kružić, za Jutarnji. V tropskih morjih je barakuda velika, dolga več kot dva metra, jadranska barakuda doseže meter in pol. Takšna riba tehta le nekaj kilogramov, ima pa močne mišice. Njeno meso je delikatesa, podobna skuši. Je redka riba v Sredozemskem morju in ima rada topla morja.