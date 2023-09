Anamarija opisala boleče podrobnosti slovesa od mame: »Napisala je - Želim umreti«

Potem ko je hrvaški zdravnik Krešimir Crnogać umrl v hudih mukah zaradi 4. stadija raka, ki ga ni mogel zdraviti, in ko je njegova zaročenka Sanja Ćosić delila svojo težko zgodbo, se je tudi Anamarija Sanseović, katere mama je iz istega razloga več dni umirala v neznosnih bolečinah, odločila z javnostjo deliti svoje boleče izkušnje.

»Dušila se je in me rotila, naj ji pomagam in ji olajšam trpljenje. Ker na koncu ni mogla govoriti, je z nočne omarice vzela kos papirja in s tresočo roko napisala - Želim umreti,« je povedala za Jutarnji list tri leta po materini smrti.

Mama umirala od lakote in žeje

Njena mama je zbolela za multiplim mielomom, zadnje dni pa je imela infuzijo, kateter ter bila privezana na posteljo. »Umirala je od lakote in žeje. Govorila je 'Ne zmorem več', jaz pa sem rotila boga, naj jo spravi v nezavest,« je nadaljevala Anamarija. Ves čas je stala ob njej in čakala, da je mamo nehalo boleti.

Kaj je multipli mielom? Multipli mielom je rak, ki prizadene plazemske celice v krvi, posebno vrsto belih krvnih celic, ki delujejo kot obramba pred okužbami in boleznimi. Mielom povzroči, da telo proizvede več plazemskih celic, kot je potrebno; te celice se kopičijo v kostnem mozgu in drugih kostnih tkivih, kar povzroča tumorske mase in lezije. Pri multipli mielomu se tumorji oblikujejo na različnih mestih v okostju, zlasti v rokah, rebrih, lobanji, stegnenicah in hrbtenici.

»Ko je jasno, da bolnik umira in ve, da je konec, ga je treba razbremeniti in pomiriti, da se tega ne zaveda,« je poudarila in dejala, da si želi le, da mama ne trpi več.

Bolnišnice, v kateri je umrla, ne želi posebej izpostavljati, saj, kot je dejala, bolnišnica ni kriva. Težava je v sistemu, ki ne zagotavlja zadostne paliativne oskrbe.