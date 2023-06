Afera na pravni fakulteti: moža ujela pri vročih igricah s študentko, ju posnela, sledil kaos

Iz Bosne in Hercegovine poročajo o škandalu na pravni fakulteti v Banja Luki. Tako se je asistent na fakulteti znašel pod drobnogledom policije potem, ko so se v javnosti pojavile informacije, da je bil žrtev fizičnega napada, potem ko ga je žena zalotila pri varanju s študentko.

Škandal je izbruhnil, ko je žena asistenta prišla na univerzo in ga zalotila pri varanju. Vroče dogajanje v pisarni je tudi posnela in ga objavila na družbenih omrežjih.

Ni več na delovnem mestu asistenta

Po tem se je fizično lotila moža, navaja Radio Sarajevo, ki poroča še, da je policija sporočila, da napada niso prijavili, so pa vseeno začeli z zbiranjem obvestil.

Ob dogajanju se je oglasil tudi rektor banjaluške univerze Radoslav Gajanin in izdal sklep o razrešitvi asistenta, ki so ga ujeli s študentko. Dodal je še, »da ostro obsoja vsako obliko neakademskega in neprofesionalnega ravnanja vseh zaposlenih in poziva vse, ki bi vedeli za kakršno koli obliko neprimernega ravnanja, da to prijavijo vodstvu fakultete.«