23-letnica prejela tri cepiva, njeno telo se je odzvalo s hudo reakcijo (FOTO)

Alexis Lorenze (23) pravi, da so ji zdravniki v kalifornijski bolnišnici UCI Medical povedali, da ne bo prejela transfuzije krvi za zdravljenje redke bolezni, dokler ne prejme trojnega odmerka cepiv.

Januarja je Alexis prejela diagnozo paroksizmalne nočne hemoglobinurije (PNH). Gre za zelo redko avtoimunsko bolezen, ki se pojavi v enem primeru na milijon ljudi in pomeni, da njen imunski sistem napada lastne rdeče krvničke.

23-letnica se je v začetku meseca odpravila v bolnišnico v Kaliforniji, da bi prejela transfuzijo za obnovo poškodovanih celic. Vendar pravi, da ji zdravniki v bolnišnici UCI Medical niso hoteli dati transfuzije, dokler ne bi prejela cepiv za tetanus, pljučnico in meningitis – vse naenkrat.

Po besedah Lorenze ji je v 10 minutah po cepljenju popolnoma stemnilo pred očmi, čeljust ji je otrpnila, začela je bruhati.

Poleg tega je doživela krvavitve pod kožo ter hudo otekanje. Zdaj je ena izmed skoraj 14.000 Američanov, ki so prijavili poškodbe zaradi cepiva v Program za odškodnine za poškodbe pri uporabi zaščitnih ukrepov (CICP), ki ga upravlja Agencija za zdravstvene vire in storitve.

Njihovo ravnanje je bilo nevarno

Po poročanju DailyMail so zdravniki izjavili, da je »nevarno«, da bolniku z avtoimunsko boleznijo, kot je PNH, hkrati dajo toliko cepiv.

Takšno ravnanje lahko povzroči zelo resno in potencialno smrtonosno reakcijo imunskega sistema, imenovano citokinska nevihta. Pri tem začne telo napadati zdrave organe in jim prepreči dotok krvi, kar lahko privede do nepopravljive okvare organov ali celo smrti.

Kljub temu pa zdravniki menijo, da sestavine v cepivih verjetno niso povzročile navedenih težav. Dodali so, da je bolj verjetno, da njeno stanje ni bilo stabilno in se je zaradi cepiv poslabšalo, saj ta lahko sprožijo imunski odziv pri ljudeh s PNH.

Dr. Stuart Fischer, zdravnik interne medicine v New Yorku, je za medij povedal: »Dati tri cepiva – ali celo eno – se mi zdi nekoliko tvegano.«

Lahko bi šlo za alergijo

Direktor Centra za izobraževanje o cepivih pri otroški bolnišnici v Philadelphiji, Dr. Paul Offit, je dejal, da verjetno resni učinki niso povezani s cepivi samimi.

»Če se nekaj zgodi takoj, v petih minutah, gre običajno za alergijsko reakcijo,« je pojasnil. »To ni zaradi samega cepiva, temveč morda zaradi ene od sestavin cepiva, ki povzroči takšen odziv.«

Fischer je dodal, da se zdi, da PNH reagira na cepiva, a je opozoril, da bi lahko tako imenovani »super-odmerek« bil še posebej tvegan za nekoga s to boleznijo. »Pri osebi z imunsko povezano boleznijo bi to lahko bilo katastrofalno,« je dodal.

Po objavah na Facebooku njenega očeta Todda Lorenza si družina prizadeva, da bi Alexis premestili v zasebno bolnišnico v Los Angelesu.

G. Lorenze je na Facebooku zapisal, da je njegova hči v »zelo hudih« bolečinah, čeprav se oteklina zmanjšuje.