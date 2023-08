Zvok orgel bo za dolgo ugasnil: škode je za 1,5 milijona evrov

Zadnji delovni dan minulega tedna je okoli tretje ure zjutraj začelo močno deževati tudi pod Krvavcem, naraščati je začel potok Reka, ki izvira pod njim. Voda v strugi se je začela razlivati čez cesto na desni strani po travniku v zgornjem delu Cerkelj proti mizarski delavnici Janeza Boštica. Dve uri in pol je mizarski mojster kopal z viličarjem odvodni kanal, nato pa je prišel na pomoč za izkop prijatelj z bagrom.

Voda zalila vse prostore

Leta 2001 so začeli sodelovati z Orglarsko delavnico Močnik iz Cerkelj. Kmalu pa so začeli izdelovati vse lesene dele v orglah. Orgle so veličastne in upravičeno jim pravimo kraljica glasbil, saj lahko iz njih izvabimo zvoke prav vseh instrumentov. In tradicionalno so izdelane pretežno iz lesa. Izdelovanje takih delov zahteva dobre stroje in veliko znanja. Treba je upoštevati temperaturo prostora, vlago, temperaturna nihanja, fizične obremenitve.

Janez Boštic je pokazal, kako visoko je segala voda v delavnicah in skladišču.

Voda je zalila tudi vse delovne prostore najemnika Orglarstva Močnik in vse proizvodne in skladiščne prostore ter deset strojev za mizarsko proizvodnjo in za orglarstvo Mizarstva Boštic. Vode je bilo v vseh kletnih proizvodnih prostorih, in sicer kar 735 kubičnih metrov, segala pa je v višino 1,3 metra. Ob vdoru v prostore je potrgala okna v svetlobnih jaških.

V obnovi so bile tudi zgodovinske Goršičeve orgle iz Mengša, ki jih je prav tako zalila voda in še ne vedo, ali se jih bo dalo rešiti.

Akcija reševanja in čiščenja proizvodnih prostorov vode, blata in mulja od poplav se je začela takoj in je potekala tri dni. Izčrpali so vodo, ostalo pa je več kot 10 centimetrov mulja. Takoj so priskočili na pomoč sosedje in prijatelji iz Cerkelj, prišli so tudi iz več koncev Slovenije; Bleda, Kresnic, Rafolč, Tuhinja, Zgornjega Brnika, tudi člani cerkvenega mešanega pevskega zbora iz Železnikov ter člani Mešanega cerkvenega pevskega zbora Andrej Vavken iz Cerkelj. Pomagali so gasilci Zgornjega Brnika in Cerkelj. V tem času so dobri ljudje pomagali na različne načine in prinesli hrano in tople napitke.

Sklad Ivana Krambergerja – pomoč prizadetim v poplavah FOTO: Delo/lovenske Novice

Uničena je vsa računalniška oprema za načrtovanje orgel. V izdelavi so bile orgle za glasbeno šolo v Škofji Loki. Večji del teh je bil že na lokaciji, zato na srečo ni bil uničen. Del nove opreme, ki je bil še v proizvodnji, pa je. V Orglarstvu Močnik so bile v izdelavi tudi orgle s 37 registri za Bratislavo in s 44 registri za na Švedsko. Veliko izdelanih in sestavljenih delov zanje je povsem uničenih. Skupna škoda je ocenjena na 1,5 milijona evrov. Kot pravi Tomaž Močnik, bodo lahko rešili le večino kovinskih piščali. V obnovi so bile tudi zgodovinske Goršičeve orgle iz Mengša, ki jih je prav tako zalila voda in še ne vedo, ali se jih bo dalo rešiti.

Uničene polizdelke so pripravili za odvoz. FOTO: Janez Kuhar

Iz mizarskega skladišča Mizarstva Boštic so odpeljali uničene sestavne dele na deponijo, pet traktorskih prikolic z okrog 32 kubičnih metrov polizdelkov iz izbranega lesa. Da bodo vsi prostori uporabni in dokončno očiščeni, pa bo trajalo več tednov. V tem času bo proizvodnja seveda stala. Janeza Boštica in Tomaža Močnika so te poplave v njihovih prostorih močno prizadele, se pa iskreno zahvaljujeta vsem, ki so v teh težkih trenutkih nesebično priskočili na pomoč.