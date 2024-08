Zvečer in ponoči se bo v večjem delu Slovenije razjasnilo, to nas čaka v prihodnjih dneh

Zvečer in ponoči se bo v večjem delu Slovenije razjasnilo, napoveduje Agencija RS za okolje. Zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 °C.

V sredo bo oblačnost od severa naraščala. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj ploh in neviht. Prehodno bo zapihal severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 31 °C.

Tako bo pri sosedih

Zvečer in ponoči se bo v sosednjih pokrajinah razjasnilo, le v Alpah bodo nastajale plohe in nevihte. Burja bo ponehala.

V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pas ploh in neviht se bo iznad Avstrije čez dan pomikal nad Hrvaško in Madžarsko. Nekaj ploh in neviht bo nastalo tudi v italijanskih Alpah, medtem ko bo ob Jadranu večinoma sončno in suho.

Pas ploh in neviht se bo iznad Avstrije v sredo pomikal nad Hrvaško. FOTO: Egon Cokan

V četrtek bo pri nas po večini sončno, nekaj več oblačnosti bo v gorskem svetu. V petek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.