Župnik in župan cenita delo spretnih rok (FOTO)

Prizadevne članice Društva podeželskih žena Sveti Jurij ob Ščavnici, ki jih že skoraj četrt stoletja vodi neutrudna Ema Lančič, so minuli konec tedna ob pomoči KGZ Zavoda MS – Kmetijsko-svetovalne službe Gornja Radgona in občine Sveti Jurij ob Ščavnici že 31. pripravile tradicionalno velikonočno razstavo. V preddverju Kulturnega in upravnega središča (KUS) Sveti Jurij ob Ščavnici so na ogled postavile velikonočne jedi, presmece (butare), ročna dela in izdelke domače obrti.

Predsednica društva Ema Lančič, druga z leve, je ponosna na svoje članice.

Razstavljenih je bilo več kot 300 izdelkov, pri izdelavi je sodelovalo okoli 30 od skupno 45 članic društva. Del je bil posvečen jedem, ki so jih v preteklosti prinašali k velikonočnemu blagoslovu, a tudi danes najdejo mesto v košarici. Predstavili so tudi nekatere jedi, kakršne so bile na podeželju nekdaj pogosto na mizi. Razstavo si je ogledalo veliko obiskovalcev, med njimi sta bila tudi domači župnik Boštjan Ošlaj in župan Andrej Vrzel.

Na ogled so postavile delo pridnih rok.

Obiskovalci so dobrote pokušali, možno jih je bilo tudi kupiti, od šunk, mesa in klobas iz tünke do slaščic, predvsem različnih potic, prleških gibanic, keksov ... Kot nam je povedala predsednica društva Ema Lančič, so članice najbolj zadovoljne, ko si razstavo ogleda veliko obiskovalcev. Takrat vedo, da je njihovo delo cenjeno in spoštovano. Zaradi pandemije v prejšnjih letih niso mogle izvajati letnega programa, zato pa je bilo več časa za ročna dela, ki so jih sedaj predstavile javnosti. Predstavili so tudi poseben bilten, kjer so orisale nekaj svojih delavnic ter receptov jedi, ki so jih pripravljale.

Upokojenke DU Turnišče so pripravile delavnico izdelave velikonočnih butar in drugih okraskov.

Pri izdelavi je sodelovalo okoli 30 od skupno 45 članic društva.

Veliko dogodkov na severovzhodu države

Tudi po številnih krajih na severovzhodu države, v Prekmurju, Prlekiji, Halozah, Slovenskih goricah ... je ob cvetnem vikendu potekalo veliko razstav, povezanih z največjim krščanskim praznikom. Obiskovalci so si jih lahko ogledali v Dobrovniku, Križevcih pri Ljutomeru, Lipi, Markovcih, Puconcih, Svetem Juriju v Prekmurju, posebnost pa se je odvijala tudi na LUŠTni domačiji (podjetje Paradajz, d. o. o.) v Renkovcih, kjer so pripravili razstavo in delavnico izdelovanja velikonočnih butar, ki so jo vodile članice ruštva upokojencev Turnišče iz sekcije rokodelstva. Vsako izdelano velikonočno butaro so obiskovalci lahko odnesli s sabo.