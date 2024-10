Županjin tek z olimpijko: Pobudnica pretekla 25 km za dober namen

V okviru praznovanja 29. občinskega praznika Občine Gornja Radgona je Urška Mauko Tuš priredila izjemen dogodek, ki ga je poimenovala Županjin tek za dober namen. Tudi sama županja je tekla, mnogi z njo, nekateri so hodili, drugi kolesarili ali se peljali na skirojih, številni so se sprehajali s hišnimi ljubljenčki, pridružili so se tudi stanovalci bližnjega doma starejših občanov, nekateri z invalidskimi vozički ali hoduljami ... »Gibanje in dobrodelnost nas združujeta in povezujeta,« je od sreče žarela Mauko Tuševa.

3328 evro vso zbrali.

Vsem se je zahvalila za udeležbo na štiriurnem teku, ki je potekal po najlepšem predelu mesta sejmov in penine. Prišlo je skoraj 300 navdušencev vseh starosti, tudi Jolanda Čeplak, dobitnica bronaste olimpijske medalje v teku na 800 metrov v Atenah leta 2004, ki je pretekla nekaj krogov okrog TŠC Trate, Tomaž Pivec, svetovni prvak v borilni veščini ju-jitsu v Parizu 1996, tekel je nogometaš prvoligaša NŠ Mura Matic Maruško ... Vsakdo je z udeležbo prispeval dobrodelni znesek.

»Vsi so dodali svojo dobrodelno noto na županjinem teku za dober namen,« je povedala Mauko Tuševa in se zahvalila Andreji Zrnič iz Fit Time Fitness by FitzAndrejo, ki je sodelovala pri organizaciji. »Ideja za dobrodelni tek je prišla spontano in se je rodila med tekaškimi treningi, ki jih obiskujem vsako nedeljo. Ko ti stojijo ob strani prijatelji, se je za to lažje odločiti in tudi izpeljati. Ponosna sem na vse, ki so prišli od blizu in daleč. Takšne stvari me ganejo,« je še dodala županja, ki je sama pretekla skupno 25 krogov oziroma 25 kilometrov za dober namen, zbrani znesek pa bo namenjen izključno za potrebe radgonskih občanov.

Matic Maruško je podaril nogometno žogo s podpisi soigralcev iz NŠ Mura, licitacija bo potekala še ves oktober.

Županja Gornje Radgone s soorganizatorico Andrejo Zrnič

Skupno so zbrali 3328 evrov, ki so jih že predali Območnemu združenju Rdečega križa Gornja Radgona. Matic Maruško je podaril nogometno žogo s podpisi soigralcev iz NŠ Mura, zanjo bo ves oktober potekala licitacija, zbrani znesek bodo prav tako predali radgonskemu rdečemu križu. Mauko Tuševo pa je podprl tudi župan sosednje Občine Apače, dr. Andrej Steyer: »Dober začetek dneva z županjinim tekom za dober namen v Gornji Radgoni. Naj bo mojih 10 krogov tudi voščilo sosednji občini ob prihajajočem prazniku – Fküp drž'te.«