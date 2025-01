Župan najhitrejši med diplomati in politiki (FOTO)

Športno društvo Strelica je konec tedna na Pokljuki, ki to zimo ni ravno bogato posuta s snegom, pripravilo že 32. smučarski tek gospodarstvenikov, diplomatov in politikov.

Pri pripravi športnega dogodka so se povezali z ministrstvom za zunanje zadeve in javno agencijo Spirit Slovenija, podporo pa jim je nudilo tudi ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Kot je pojasnil Klemen Grašič iz tržiškega Športnega društva Strelica, se je na progo podalo 75 tekmovalcev.

Prav posebno torto so spekli v tržiški slaščičarni The Old English House. FOTOGRAFIJE: Špela Ankele

Dogodek je povezoval vsestranski Toni Cahunek.

Krajša proga, več tekmovalcev

»Zaradi pomanjkanja snega je letos krajša proga kot lani, saj bodo tokrat tekmovalci na smučeh pretekli pet kilometrov. V primerjavi z letom prej pa je tokrat več tekmovalcev,« je Klemen Grašič še nanizal nekaj primerjav z lanskim letom. Letošnja novost je bila prav posebna torta, ki je na sladek način opisovala pokljuško pravljico in so jo spekli v tržiški slaščičarni The Old English House pod vodstvom Dejana Frantarja.

Kot so še povzeli organizatorji, športni dogodek na Pokljuki »predstavlja poleg tekmovanja tudi neformalno srečanje slovenskih gospodarstvenikov s politiki ter diplomati in dokazuje, da je z dobro voljo in športnim duhom možno premagati vsa nasprotja in ovire«.

Britanski diplomat Matt Benett je bil prvič na smučeh.

Minister za obrambo Borut Sajovic se teka s smučmi na Pokljuki vsako leto rad udeleži.

Podobno nam je povedal tudi eden od pobudnikov pokljuškega športnega druženja Lojze Peterle, ki si tokrat, v nasprotju s preteklimi leti, ni nadel tekaških smuči. Povedal je, da se v sproščenem vzdušju, ki je vsa ta leta značilno za to športno prireditev, zlahka pozabi na polarizacijo.

Nekateri prvič na smučeh

Med tistimi, ki se smučarskega teka gospodarstvenikov in politikov radi udeležujejo, je tudi minister za obrambo Borut Sajovic. Na vprašanje, kako pogosto se ukvarja s tekom na smučeh, je pojasnil, da je to eden od njegovih športov, da pa je bolj redko na njegovem urniku: »Rad kegljam, hodim, tečem, streljam z zračno puško in si nadenem drsalke.«

Pripravili so okroglo mizo, na kateri je beseda tekla o slovenski inovativnosti v očeh tujih vlagateljev, udeleženci pa so se lotili vprašanja, kako prepoznati in unovčiti znanje, kreativnost in inovacije.

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon z nemško veleposlanico Sylvio Groneick, ki odlično obvlada slovenščino.

Lojze Peterle je bil letos v vlogi gledalca oziroma navijača.

Zadnjih nekaj sezon se na pokljuško tekmovalno stezo skupaj s kolegi politiki, diplomati in gospodarstveniki poda tudi škofjeloški župan Tine Radinja, ki praviloma sega po najvišjih mestih. Tudi letos je v kategoriji diplomatov in politikov do 50 let slavil zmago. »Tek na smučeh je moj priljubljeni šport med zimskimi, poleti pa je težko reči, saj je huda konkurenca med kolesarjenjem, tekom, veslanjem in še čem,« je pojasnil.

Nekoliko manj športno izkušeni, a zato pred začetkom tekmovanja nič manj optimističen pa je bil britanski diplomat Matt Bennet. »Prvič sem na smučeh in zato tudi kar malo nervozen,« je iskreno priznal ter na vprašanje, če torej ne cilja po najvišjih mestih, z resnim obrazom in dobro mero britanskega humorja odvrnil: »Ne, prvi verjetno ne bom, ciljam pa na drugo mesto. Se pa s športom, denimo pohodništvom, rad ukvarjam predvsem poleti, kajti v Sloveniji je res veliko možnosti za pohode v lepi naravi.«



Z veseljem pridem spodbujat tekmovalce, kajti ta dogodek je lepa priložnost za srečanje z diplomati in veleposlaniki.

Tu so bili tudi občinski športniki, na fotografiji je Andrej Černigoj, podžupan Ilirske Bistrice.

Okrogla miza in dobrodelnost

Med gledalci in navijači je bila tokrat tudi ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon: »Vsako leto si rečem, da bom prihodnjič tekla na smučeh, a to mi nekako ne uspe, saj v tem športu nisem najboljša. Pridem pa z veseljem spodbujat tekmovalce, kajti ta dogodek je lepa priložnost za srečanje z diplomati in veleposlaniki.« Kot je še pojasnila ministrica, je dan na Pokljuki izkoristila tudi za sprehod do koče na Uskovnici.

V sklopu dogodka so organizatorji na Pokljuki pripravili okroglo mizo, na kateri je beseda tekla o slovenski inovativnosti v očeh tujih vlagateljev, udeleženci pa so se lotili vprašanja, kako prepoznati in unovčiti znanje, kreativnost in inovacije. Hkrati je imelo srečanje humanitarno noto, kajti udeleženci so skupaj s sponzorji in donatorji zbirali denar in ostalo, kar bo šlo za dober namen.