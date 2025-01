Znano, kdo je v ponedeljek grozil slovenskim šolarjem (VIDEO)

Študent računalništva je v manj kot eni uri našel pošiljatelja grozilnih elektronskih sporočil, ki so bila včeraj poslana na 228 slovenskih šol, poroča Žurnal24.

Po ugotovitvah mladeniča je šlo za začasen poštni predal, ustvarjen v Rusiji, prek katerega so bila sporočila poslana z ruskega IP-naslova. Pošiljatelj naj bi bil Petja Voronov, pri čemer so bili na posnetkih vidni tudi njegovi kontaktni podatki.

Slovenski študent ni imel dostopa do originalnega sporočila, še manj do strežnika, iskanja se je lotil na podlagi posnetkov sporočil, ki so bili poslani šolam in so včeraj zakrožili po spletu. Če bi imel dostop, bi mu lociranje pošiljatelja vzelo bistveno manj časa, je še dejal za omenjeni medij.

Kljub poskusom pošiljatelja, da bi izbrisal sledi, je iskanje trajalo le kratek čas.