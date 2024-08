Najprej primer iz vsakdana. Prijatelju smo za 60. rojstni dan kupili najboljši števec za kolo. Ker je zaprisežen kolesar, vrhunski rekreativec, ki še vedno prekolesari več kot pet tisoč kilometrov na leto, smo mu podarili najnovejši števec z gps-sistemom. Da se ne izgubi kje na poti ali pa da s pomočjo digitalnega zemljevida odkriva nove ceste po svetu. Potem ko je prejel darilo in se je lepo zahvalil, se mu je videlo, da žari od navdušenja in hkrati strahu, saj ve, da taka naprava stane celo njegovo bodočo pokojnino in pol današnje plače. Že naslednji dan smo ga prijatelji kolesarji zasuli z ...