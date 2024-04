Zgradba iz stekla lebdi na vodi

Sprehajali se boste kot v sanjskem mestu, obdani z mehurčki v nežnih barvah. Ne gre za tematski park, posvečen filmu Barbie, niti domovanje ekscentričnega milijarderja. Tako je videti plavajoči muzej sodobne umetnosti, ki prikazuje zgodovino stekla. Gre za prelomni projekt, kjer se meje med umetnostjo in naravo zabrišejo, sporoča arhitekturno podjetje Luca Curci Architects. Kot razlagajo, je bila voda, na kateri lebdi muzej, platno za umetniško izražanje, stavba pa združuje sodobno umetnost in trajnostno oblikovanje v boju proti podnebnim spremembam. Zgled so bile Benetke oz. njihova tradicija oblikovanja stekla, avtorji pa so zgradbo zasnovali tako, da bo preživela tudi morebitno višanje vodne gladine. Poleg nenavadnega videza in lebdenja na vodi ima projekt še eno posebnost, poleg človeških ustvarjalcev, ekipe Giulia Tassi Design in nekaterih mednarodnih arhitektov in oblikovalcev, ga je pomagala oblikovati umetna inteligenca.

Le kdo se ne bi želel sprehajati med pisanimi steklenimi mehurčki? FOTO: Luca Curci Architects

Muzeja, ki naj bi stal v Benetkah, v resnici še ni, pravzaprav je, kot pravijo avtorji, v fazi koncepta. Upajo, da bo z okoljsko ozaveščenostjo, predvsem pa odliko, da ga višanje morske gladine ne moti, našel investitorje na več koncih sveta. »Projekt bo predstavljen v več mestih, ki so jih prizadele podnebne spremembe, kot so Dubaj, New York, Hongkong, Singapur. Podnebne spremembe že zdaj vplivajo na vse države na vseh celinah in močno motijo nacionalna gospodarstva, skupnosti in države, jutri pa jih bodo še bolj,« menijo ustvarjalci, ki si obetajo, da bo povpraševanje po tej kreaciji in podobnih projektih v bližnji prihodnosti skokovito naraščalo. Kdo ve, morda pa bomo čez nekaj desetletij prisegali na takšna bivališča.