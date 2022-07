Zelenski bo v petek nagovoril državni zbor

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski bo v petek prek videopovezave nagovoril poslanke in poslance ter druge vabljene visoke goste, so danes sporočili iz državnega zbora (DZ). S tem ta izraža podporo ukrajinskemu narodu v boju za svojo domovino in izkaz prijateljstva ukrajinski državi, so sporočili iz DZ.

Prenos v živo bo ob 10. uri na 3. programu TV Slovenija.

Začel se bo z uvodnimi besedami predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič in nadaljeval z nagovorom predsednika Ukrajine. Pobudo za povabilo predsedniku Ukrajine, da nagovori DZ, sta podprla odbor za zunanjo politiko in odbor za zadeve EU.

Z Zelenskim se je pred zasedanjem voditeljev držav članic EU v Bruslju konec junija pogovarjal tudi slovenski premier Robert Golob, ki je ukrajinskemu predsedniku zagotovil, da se odnos Slovenije do Ukrajine kljub zamenjavi vlade ni spremenil. Zelenski mu je takrat čestital za imenovanje na čelo slovenske vlade in se mu zahvalil za pripravljenost podpreti podelitev statusa kandidatke za članstvo v EU Ukrajini, ki je status kandidatke kasneje tudi prejela.