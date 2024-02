Že (skoraj) pozabljeni slovenski politik udaril: »Na njihove položaje kmete, obrtnike, odpuščenim pa v roke krampe in lopate«

V vedno žgoči debati v Sloveniji o položaju in plačah javnih uslužbencev, ima seveda vsak svoje mnenje. V konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije so tako že pred dnevi izrazili pričakovanje, da vlada takoj skliče pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in na njih predstavi predlog odprave plačnih nesorazmerij ter znesek izplačila regresa za letni dopust za leto 2024. Ob tem so spomnili, da bi se morala pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij v skladu z dogovorom iz oktobra 2022 zaključiti do 30. junija lani. A so osem mesecev po tem roku, kot vse kaže, na začetku.

Zelo odklonilno mnenje o večini javnih uslužbencev pa ima očitno šef izvenparlamentarne SNS.

Tako Zmago Jelinčič Plemeniti meni: »Za Slovenijo bi bilo najbolje, da se 80% javnih uslužbencev pošlje domov. Namesto vodilnih pa se postavi na njihove položaje kmete, gostilničarje, obrtnike, skratka tiste, ki jim še dela zdrava kmečka pamet. Odpuščenim pa v roke krampe in lopate, da bo od njih kaj koristi.«