Že 36 let taborijo ob Krki

Ob reki Krki od Šmihela pri Žužemberku do Stavče vasi, Podgozda, Dolnjega in Gornjega Kota do Soteske so počitnice preživeli številni taborniki in skavti iz vse Slovenije. Tudi taborniki rodu Severni kurir iz Slovenj Gradca prihajajo na ta konec Dolenjske. Ustanovljeni leta 1960 so imeli prvi tabor ob Krki leta 1988 na Podgozdu, od 2005. pa taborijo ob reki v Gornjem Kotu.

»Letošnjega tabora se je udeležilo 50 tabornikov in tabornic, za katere skrbi pet vodnikov,« je povedal starešina tabora Mirko Vodovnik, ki je v taborniške vrste vstopil 1968. Slovenjgradčani so prvi večji tabor pripravili na Rogli, nato pa leta 1988 odkrili Suho krajino in ob reki Krki ostali do danes.

Priprava tabornega ognja

Sonja Cafuta je še zadnjič skrbela za taborniško kuhinjo.

39 let je Sonja kuhala udeležencem.

»Naš rod šteje 115 članov, v naše tabore pa pridejo tudi novinci, ki jih zanima delo in življenje v taboru in se lahko kasneje vpišejo v naše vrste,« je pojasnil starešina Mirko in poudaril, da so v vseh teh letih razvili odlične odnose z domačini.

Tudi na letošnjem taboru, ki ga je vodila Kaja Bernardis, je bil poudarek na samostojnosti, povezanosti med vrstniki, pomoči in prevzemanju odgovornosti. Taborniki so brez telefonov, računalnikov in drugih tehnoloških pripomočkov izkusili preživetje v naravi z bivakiranjem in orientacijo, a tudi krajo zastave sosednjemu taboru. Naigrali so se družabnih iger, peli so ob ognju, se kopali v Krki, pripravili gledališče pod zvezdami ter zaključni večer s simbolno taborniško poroko. Vreme jim je šlo v nasprotju z lanskim letom, ko jim je neurje uničilo glavni šotor, na roko. Letošnji tabor bo ostal v posebnem spominu še zlasti kuharici Sonji Cafuta, ki je po skoraj štirih desetletjih še zadnjič kuhala slovenjgraškim tabornikom.