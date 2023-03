Že 16 šol ima čebelnjak

Trajnostni projekt #PRVAčebela bo že četrto leto približal čebelarstvo mlajšim generacijam. Do 20. maja, ko praznujemo svetovni dan čebel, bodo štiri osnovne šole prejele nov učni čebelnjak, v Sloveniji jih bo spomladi skupno tako že šestnajst. Čebelnjaki so namenjeni učencem čebelarskih krožkov kot spodbuda pri učenju o čebelah. Nove pridobitve se že veselijo v Cerkljah na Gorenjskem, Slovenj Gradcu, Trebnjem in Žalcu, kjer so za ohranjanje čebelarske tradicije v lokalnih skupnostih stopili skupaj predstavniki čebelarskih društev, mentorji in učenci ter drugi občani.

Predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča je tudi letos razveselil izjemno dober odziv na razpis. FOTO: Jože Suhadolnik

Na podlagi javnega razpisa in javnega glasovanja med decembrom 2022 in februarjem 2023 je Čebelarska zveza Slovenije skupaj s PRVO Pokojninsko družbo, sponzorjem projekta, med 11 prijavljenimi čebelarskimi društvi izbrala nove prejemnike učnih čebelnjakov. Zmagovalna društva ČD Cerklje na Gorenjskem, ČD Griže, ČD Slovenj Gradec-Mislinja in ČD Trebnje se ponašajo z dolgoletno čebelarsko tradicijo in s čebelarskimi krožki delujejo na bližnjih osnovnih šolah.

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je ob tem izpostavil: »Tudi letos nas je razveselil izjemno dober odziv na razpis, saj se je prijavilo rekordno število, enajst čebelarskih društev, ki potrebujejo učni čebelnjak. S tem dokazujejo, da jim je mar za vzgojo čebelarskega podmladka, in se zavedajo, da samo s teoretičnim znanjem preprosto ne gre. Ključni del usposabljanja mladih je zato prenos teorije v prakso, učni čebelnjaki pa so namenjeni prav temu. Takšne akcije so temelj za nadaljnji razvoj slovenskega čebelarstva in verjamem, da bomo tovrstne projekte izvajali tudi v prihodnje.«

20. maja praznujemo svetovni dan čebel.

Številne občine projekt dobro poznajo. Z učnimi čebelnjaki že pridelujejo medene pridelke na osnovnih šolah v občinah Dobrovnik, Ivančna Gorica, Laško, Lovrenc na Pohorju, Mokronog-Trebelno, Pivka, Vojnik in Kočevje. Ob začetku šolskega leta 2022 so začeli praktično znanje pridobivati tudi krožkarji na osnovnih šolah v občinah Rače, Sveta Ana in Šmarje pri Jelšah ter na Srednji lesarski šoli Maribor. Projekt se bo tudi letos zaključil 20. maja, na svetovni dan čebel.