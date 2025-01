Zdravstveno ministrstvo: Prenosna oprema za reševalna helikopterja bo nabavljena ločeno

Prenosna medicinska oprema za helikopterja, ki bosta zagotavljala helikoptersko nujno medicinsko pomoč (HNMP), bo nabavljena v ločenem postopku, so sporočili z ministrstva za zdravje. V NSi so bili namreč kritični do pogojev razpisa za nakup helikopterjev, ker naj bi bila ta namenjena tudi za potrebe policije, in ne le za helikoptersko nujno pomoč.

Kot so pojasnili na ministrstvu za zdravje, bo prenosna medicinska oprema nabavljena ločeno, saj bo v lasti javnega zdravstvenega zavoda, ki mora opremo tudi ustrezno vzdrževati. »Ker v izvajanju dejavnosti HNMP delujejo trije javni zdravstveni zavodi, se bo po izbiri ponudnika namenskih helikopterjev lažje določila oprema čim bolj enotnega tipa glede na zmožnosti izbranega ponudnika,« so poudarili na ministrstvu.

Nosilec razpisa za nakup dveh helikopterjev za helikoptersko nujno medicinsko pomoč je ministrstvo za notranje zadeve. Dejavnost helikopterskega reševanja za potrebe zdravstva se bo dolgoročno namreč izvajala s helikopterji policije. Na zdravstvenem ministrstvu so poudarili, da so z ministrstvom za notranje zadeve sodelovali pri pripravi dokumentacije za nakup dveh helikopterjev za izvajanje nujne medicinske pomoči.

Na več sestankih predstavnikov obeh resorjev so tako uskladili zahteve zdravstvene stroke glede namenske uporabe helikopterja za potrebe zdravstva. Te primarno zajemajo reševanje enote helikopterske nujne medicinske pomoči, kamor spada tudi reševanje s pomočjo elektromotornega vitla na težko dostopnih terenih ter nujne sekundarne prevoze pacientov med bolnišnicami, kamor sodi tudi prevoz kritično bolnih otrok z inkubatorji.

Zahteva za sklic nujne seje

V NSi so dopoldne zaradi sumov negospodarnega nakupa namenskih helikopterjev za nujno medicinsko pomoč predstavili zahtevo za sklic nujne seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ. Razpis za nakup dveh helikopterjev za HNMP je po prepričanju NSi namenjen zgolj dopolnitvi policijske flote. Izrazili so tudi sum, da so bili nekateri kriteriji v razpisu prirejeni za točno določenega ponudnika.

»Po dolgih letih, celo desetletjih Slovenija kupuje namenska helikopterja za HNMP, kar je pohvalno, in verjamemo, da se ljudje, ki potrebujejo pomoč, ne sprašujejo, katero ministrstvo jih nabavlja,« pa so se na očitke NSi v sporočilu za javnost odzvali na ministrstvu za notranje zadeve.

Glede očitka NSi, da helikopterja ne bosta v barvah reševalnih vozil pač pa policije, pa na ministrstvu za notranje zadeve odgovarjajo, da je sklicevanje na rumeno barvo neutemeljeno in nasprotju s predpisi. Helikopterja bosta namreč del policijske flote, zato bo glede barve treba upoštevati uredbi o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni opremi policije.

Med očitki NSi je tudi, da helikopterja glede na razpis ne bosta imela tako imenovanih sani, pač pa kolesa, kar bo otežilo pristajanje na razmočenem terenu ali v snegu. Očitek je po navedbah ministrstva za notranje zadeve zavajajoč, saj da lahko ponudniki na razpisu ponudijo tudi helikopter s sanmi.