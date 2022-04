Zdravniki nočejo izdajati potrdil, tako odgovarjajo na kritike volilne komisije

Državna volilna komisija (DVK) nima ustrezne pravne podlage za nalaganje dodatnih obveznosti volivcem in zdravnikom v zvezi z izdajanjem zdravniških potrdil tistim, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli udeležiti volitev in bodo glasovali na domu, trdijo na Zdravniški zbornici Slovenije. Prepričani so, da mora DVK izvajanje takšnega sklepa zadržati.

Na Zdravniški zbornici Slovenije so se odzvali na petkov poziv DVK v zvezi z uresničevanjem volilne pravice volivcev, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli udeležiti državnozborskih volitev na volišču. Medtem ko se DVK zdi nesprejemljivo, da zdravniki zavračajo prošnje za izdajanje potrdil tem volivcem in jim tako onemogočajo uresničevanje volilne pravice, pa v zdravniški zbornici odgovarjajo, da pravne podlage za to ni.

Kot je v petek zvečer v sporočilu za javnost zapisala zdravniška zbornica, poskuša DVK tako volivcem kot osebnim zdravnikom brez ustrezne pravne podlage naložiti dodatne obveznosti, ki jih po zakonu nimajo. Iz veljavne zakonodaje namreč ne izhaja, da bi moral volivec ob vložitvi vloge za glasovanje na domu priložiti tudi ustrezno zdravniško potrdilo. Zato DVK po mnenju zbornice ni imela podlage za sprejem takšnega sklepa.

Nejasni kriteriji

»Niti iz sklepa DVK niti iz zakonodaje (83. člena zakona o volitvah v DZ) ne izhaja, na podlagi katerih kriterijev bi se zdravnik odločil za izdajo takšnega potrdila. Primeroma bi lahko tako potrdilo pridobil že volivec z blažjo boleznijo ali pa bi bila izdaja takšnih potrdil pridržana zgolj osebam s hujšimi akutnimi boleznimi,« so zapisali na zdravniški zbornici ter dodali, da je takšno mnenje podprlo tudi ministrstvo za zdravje.

Da bodo volivci, ki zaradi bolezni 24. aprila ne bodo mogli oddati glasu na volišču, za glasovanje na domu potrebovali zdravniško potrdilo, je DVK sporočila konec marca. To je lahko pisna potrditev zdravnika, da se volivec ne more osebno zglasiti na volišču, v primeru okužbe s koronavirusom pa potrdilo o okužbi oz. odrejeni izolaciji, so pojasnili.