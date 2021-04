Zdravko Počivalšek in Roman Jakič žalujeta

Minister za gospodarstvožaluje. Kot je zapisal na twitterju, je danes zelo žalosten dan za evropske liberalce. »Izgubili smo zavzetega in vizionarskega voditelja,« je zapisal in izrekel sožalje njegovim sorodnikom, prijateljem in celotni stranki Alde.V stranki Alde so zapisali, da je van Baalen v 60 letu umrl po krajši bolezni. Umrl je v miru, doma, obkrožen z ženo, hčerkoin sinomNovica o njegovi smrti je pretresla tudi, ki je zapisal, da je umrl eden izmed njegovih ljubih prijateljev. »Zadjih 25 let sva skupaj delala v liberarni stranki. Bil je odličen politik in človek z velikim srcem. Zelo ga bom pogrešal,« je zapisal Jakič.